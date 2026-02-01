Arranca febrero y sube la temperatura: ¿cómo continuará el tiempo en los próximos días?

Comienza el segundo mes del año y, con él, miles de personas inician su período de descanso en los distintos destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por condiciones típicas del verano.

Para este domingo 1 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica en gran parte del territorio bonaerense una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas mínimas cercanas a los 22 grados y máximas que podrían alcanzar los 31 grados, generando un ambiente cálido pero sin extremos.

El lunes se espera un aumento en los registros térmicos. Con cielo mayormente nublado, las temperaturas oscilarán entre los 23 y 34 grados, configurando una de las jornadas más calurosas del inicio de febrero en la provincia.

Hacia el martes, la nubosidad continuará presente y las marcas térmicas se mantendrán elevadas, con mínimas de 24 grados y máximas que rondarán los 33 grados, consolidando un escenario de calor sostenido ideal para actividades recreativas, aunque con recomendaciones de precaución ante la exposición prolongada al sol.