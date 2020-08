Es Bicampeón en remo y no lo dejan practicar su deporte, a pesar que no representa ningún riesgo

Con la llegada de el fútbol nuevamente, realzan los reclamos desde otros deportes, de los cuales algunos son individuales y tienen menos peligro de contagio que dos equipos jugando a pocos metros de distancia.

El tenis hace meses que piden autorización para volver a los entrenamientos, sabiendo que por su forma de juego es la que más distanciamiento tiene. Pero, uno de los que ha alzado su voz fue el remo, desde uno de sus máximos referentes.

Se trata de Ariel Suárez, practica remo y es bicampeón de Juegos Panamericanos. Expresó su disconformidad por la red social Twitter: "Si el fútbol arranca el 10/8 pues ese día yo pongo el bote en el agua!!!".

"Por que el fútbol sí y los deportes que tienen súper mínimas chances de contagios no lo permiten @alferdez @Kicillofok??? Yo arranco, no se ustedes?". Y luego, nuevamente desde su cuenta dijo: "El 10 pongo el bote en el agua y que me vengan a buscar!".

Tal es el malestar que existe una convocatoria desde varias disciplinas a manifestarse este domingo al mediodía ante la Quinta de Olivos, con barbijo y manteniendo distancia: el tenis, el golf, el atletismo, la gimnasia, el paddle, el patín, el canotaje, la náutica y, por supuesto, el remo.

Suárez hizo público su desacuerdo con la situación actual de excepciones deportivas. "¿Por qué habilitaron el fútbol y el resto de los deportes no? ¿Por qué esa discriminación con el resto de los deportes? Me siento discriminado."

"¿Por qué el fútbol sí y el remo no? ¿Porque no tengo dinero ni popularidad, o porque no salimos en la televisión? Se habilitó un deporte que tiene mil veces más chances de contagio, y no otros, como el remo, que tienen cero chances de contagio. Además, es uno de los primeros deportes que presentaron, y les fue aprobado, el protocolo sanitario por parte del Ministerio de Salud de la Nación", argumentó.

Desde que la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA) presentaron su protocolo en el municipio de Tigre y recibió la aprobación, pero nunca más hubo movimiento. La situación de los clubes náuticos es crítica, la mayoría están cerrados por falta de ingresos, más próximos a su desaparición.

"No me entran en la cabeza las decisiones que toman. Como deportista digo "basta". No voy a seguir agachando la cabeza. El lunes, cuando vuelva el fútbol y ellos arranquen, yo también arranco, con o sin permiso. La única forma en la que van a frenarme es meterme preso, y así y todo voy a insistir y voy a seguir yendo a remar. No me entra en la cabeza, tengo mucha bronca interna por esto", manifestó Suárez.

Llegó el día

Vestido con la camiseta argentina, tapabocas y su bote, cumplió lo que había señalado. El lunes volvió al agua. En un momento, durante su recorrido, los oficiales de Prefectura le solicitaron que frenara y le notificaron su infracción. El acta de procedimiento, por el incumplimiento del decreto 297/2020, señala que estaba circulando por un lugar indebido e incumpliendo la cuarentena.

Cuando Suárez la recibió, ni siquiera la leyó. "Coleccionaré una pila de notificaciones, no me importa ir preso por mi deporte".