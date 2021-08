“Donar plata no se valora, trabajar sí”: Ariel Suárez, el remero multado por entrenar en cuarentena apuntó contra Alberto Fernández

El remero Ariel Suárez realizó algunas acusaciones respecto al festejo en la Quinta de Olivos en plena cuarentena. En ese entonces, el deportista era noticia por romper el aislamiento obligatorio para entrenar.

Hace algunas horas, Suárez publicó en Twitter: “Te propongo una cosa, Alberto Fernández, ya que no vas a llegar a ningún juicio político. Hagamos trabajo social con nuestras manos y limpiemos la Pista Nacional de Remo. Vos, yo y todos los que tenemos un acta“, al finalizar agregó: “Donar plata no se valora, trabajar sí”.

Su mensaje apuntó a la decisión del presidente de donar dinero para compensar la falta de compromiso tras la divulgación de la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez. A su vez, su abogado, explicó que Alberto Fernández tiene pensado presentarse en la Justicia y proponerle al fiscal Ramiro González realizar una donación a modo de “reparación”.

Además, el remero Suárez, ironizó los dichos del presidente cuando excusó a su pareja de haber realizado aquel evento en Olivos, y escribió: “Señor @alferdez quiero contarle que no fue culpa mía el salir a remar, fue mi bote el culpable que quería refrescarse y mojarse en nuestro hermoso Delta. Lamento hacerle caso a mi bote”.

Suárez fue finalista olímpico en Londres 2012 y mundial en Hamburgo 2011, campeón panamericano en Lima 2019, y en 2020 avisó que volvería a entrenar en el Río Lujan, en Tigre, pese a no tener autorización y con ese motivo se le labró un acta contravencional.

“Me cansé de esperar. El remo ya tiene el protocolo aprobado y no hay ningún riesgo de contagio porque entrenamos solos. Yo estoy con mi bote y nada más. No entiendo por qué los futbolistas pueden entrenarse y yo no. Me siento discriminado y por eso vuelvo a entrenarme”, apuntó el deportista.