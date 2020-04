El ministro de Economía, Martín Guzmán, participó de la reunión con gobernadores en Olivos y dio detalles sobre la presentación de pago de la deuda que se hará formalmente mañana a bonistas privados.

En la cabecera de la mesa estuvieron el presidente Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa.

“Hoy no podemos pagar y no lo podemos hacer por varios años”, aseguró Guzmán y reconoció que aún no se ha llegado a un acuerdo con los bonistas con lo que el país y también el FMI consideran una deuda sostenible. “Nos piden más ajuste fiscal, rápido y en más cantidad. Eso destruiría las oportunidades de millones de argentinos, y no lo vamos a permitir. El límite es la oferta que vamos a presentar mañana”.

“Vamos a cambiar la estructura de bonos de deuda, por otra: periodo de gracia por tres años, hasta 2022. Empezaría a pagar en 2023 un cupón promedio de 0,5% y esas tasas crecerían hasta niveles sostenibles. El interés promedio de la propuesta es 2,33%. Hemos tratado de entender a los acreedores. La propuesta es más reducción de intereses que de capital. Reducción de USD 3.600 millones, quita de 5,4% del stock de deuda externa y reducción de interés de USD 37.900 millones, que es el 62%”, detalló Guzmán.

Aseguró que la oferta cerrará en 20 días desde su lanzamiento formal. y que se seguirá trabajando con el FMI en un nuevo programa de tres años.

“Queremos salir de esta situación”, dijo Fernández y aseguró que asumir obligaciones con el mundo financiero no puede impactar más en argentinos que la están pasando mal. “Queremos ser serios y no aprovechar el coronavirus para dilatar este tema”, afirmó