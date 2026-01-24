ARBA M2: El nuevo sistema con IA y drones para detectar construcciones no declaradas en provincia de Buenos Aires

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ha dado un salto tecnológico sin precedentes con el lanzamiento de M2, un ecosistema de fiscalización inteligente que combina inteligencia artificial, imágenes satelitales de alta resolución y vuelos de drones de última generación. Este nuevo sistema, presentado oficialmente en enero de 2026, tiene un objetivo claro: identificar metros cuadrados construidos que no han sido declarados ante el fisco bonaerense, garantizando que cada contribuyente pague el Impuesto Inmobiliario que realmente le corresponde.

A diferencia de los operativos tradicionales, el sistema M2 automatiza la detección de mejoras —como ampliaciones, nuevas plantas o piscinas— y permite que todo el proceso, desde la notificación hasta la regularización, se realice de manera 100% digital.

Cómo funciona la tecnología de ARBA M2

El corazón de este sistema es una red de modelos avanzados de análisis basados en IA que procesan volúmenes masivos de información geoespacial. El proceso se divide en tres capas tecnológicas:

Drones de proximidad: Cuando el sistema detecta una anomalía desde el espacio, despliega drones para obtener capturas de cercanía con mayor detalle, permitiendo identificar materiales y tipos de estructuras.

Reconocimiento de patrones: La inteligencia artificial es capaz de distinguir entre una construcción precaria, una obra en curso y una edificación finalizada, priorizando automáticamente los casos con mayores inconsistencias.

El impacto en el bolsillo: Multas y consecuencias en 2026

La detección de una construcción no declarada no solo implica el ajuste del Impuesto Inmobiliario hacia adelante, sino que conlleva sanciones retroactivas y multas que han sido actualizadas en la Ley Impositiva 2026.

Multas por omisión: Según la magnitud del desvío, las multas pueden ser proporcionales a los metros cuadrados omitidos. En casos de desarrolladores inmobiliarios o edificios de gran escala, las sanciones son significativamente más severas.

Pérdida de beneficios: El contribuyente detectado pierde automáticamente los descuentos por "Buen Cumplimiento" (que alcanzan hasta el 15% en 2026) hasta que regularice su situación.

Cómo regularizar una construcción sin salir de casa

Una de las ventajas del sistema M2 es la simplificación del trámite. Si recibís una notificación por inconsistencias detectadas por drones o satélites, podés gestionar todo a través de la web oficial:

Visualización del hallazgo: El sistema permite al usuario ver las imágenes capturadas por el operativo M2 para que pueda validar si la información es correcta.

Descargo automatizado: Si el contribuyente considera que hay un error (por ejemplo, una pileta de lona que el sistema confundió con una de material), puede presentar un descargo online con fotos propias.

Declaración Jurada Web: Si la construcción existe, se completa el formulario de avalúo digital y el sistema liquida la diferencia de impuestos al instante.

Operativo Verano 2026: El foco en la Costa Atlántica y barrios cerrados

Durante el primer trimestre de 2026, ARBA ha intensificado el uso de drones en centros turísticos como Mar del Plata, Pinamar y Cariló, además de urbanizaciones cerradas en el AMBA. El organismo busca detectar propiedades de alto valor que figuran como “baldíos” o con metros declarados muy por debajo de la realidad.

La estrategia fiscal busca premiar a quienes cumplen voluntariamente y asegurar que aquellos con mayor capacidad contributiva no eludan sus obligaciones. Si realizaste una reforma en tu casa durante el último año, lo más recomendable es ingresar a la web de ARBA y declararla voluntariamente antes de que el sistema M2 emita una notificación de oficio.