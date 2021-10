ARA San Juan: Rechazaron la recusación que pidió Macri contra el Juez Federal de Dolores

La Cámara Federal de Mar del Plata rechazó la recusación que el expresidente Mauricio Macri presentó contra el juez Martín Bava, que lo indagará mañana en la causa por presunto espionaje contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

De esta manera, quedó desestimada la queja por “temor de parcialidad” que presentó la defensa de Macri y deberá presentarse este jueves en Dolores a la indagatoria convocada por el propio Bava.

A lo largo de las 16 páginas de la resolución que firmaron los camaristas Eduardo Jiménez, Alejandro Tazza y Rafael Julián se argumenta la decisión de “no hacer lugar al pedido de recusación formulado por el Dr. Pablo Lanusse contra el Sr. juez de la causa, Dr. Martin Bava”.

Es que, días atrás Lanusse presentó un recurso contra el magistrado por considerar que había actuado de manera parcial y que con su resolución supuestamente había prejuzgado el hecho por el que se lo investiga a Macri.

De inmediato, Bava salió a rechazarlo de manera in límine y en su resolución respondió que “no he formulado recomendaciones a favor ni en contra de ninguna de las partes y no tengo otro interés en el proceso que no sea el de cumplir acabadamente el deber constitucional de afianzar la justicia, conforme a las previsiones del Preámbulo de la Constitución”.

En este marco, es que Macri será indagado mañana a las 12 del mediodía por el juez de Dolores, quien deberá establecer si el expresidente tuvo algún grado de responsabilidad en la instrumentación de tareas de espionaje ilegal hacia familiares de víctimas del hundimiento del ARA San Juan.