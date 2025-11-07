Aprovechá los descuentos de Cuenta DNI en noviembre y ahorrá en súper y carnicerías

Con la llegada de noviembre, el Banco Provincia ha actualizado su billetera virtual Cuenta DNI, introduciendo atractivas ofertas y descuentos que benefician a millones de usuarios. Esta iniciativa incluye no solo reducciones en comercios de cercanía, sino también en múltiples cadenas de supermercados que se han sumado en los últimos meses.

¿Qué Descuentos Ofrece Cuenta DNI en Noviembre?

Para el mes de noviembre, la Cuenta DNI mantendrá varios de los descuentos populares que estuvieron vigentes en octubre. La estructura incluye:

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por semana, aplicable con consumos de $20.000 .

de descuento todos los viernes, con un tope de por semana, aplicable con consumos de . Carnicerías y pescaderías: un 35% de descuento se aplicará el sábado 8 de noviembre, con un límite de $6.000 por persona (requiriendo consumos de $17.000 ).

un de descuento se aplicará el sábado 8 de noviembre, con un límite de por persona (requiriendo consumos de ). Ferias y mercados bonaerenses: ofrecerán un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana (equivalente a un ticket de $15.000 ).

ofrecerán un de descuento todos los días, con un tope de por semana (equivalente a un ticket de ). Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: también un 10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de reintegro.

también un de descuento los miércoles y jueves, sin límite de reintegro. Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con un límite de $8.000 , necesario con consumos de $26.700 .

de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con un límite de , necesario con consumos de . Universidades: 40% de descuento en comercios adheridos de universidades bonaerenses, nuevamente con un tope de $6.000 por semana (equivalente a $15.000 en consumos).

de descuento en comercios adheridos de universidades bonaerenses, nuevamente con un tope de por semana (equivalente a en consumos). Comercios de cercanía (no alimentos): posibilidad de realizar compras en 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app.

Descuentos Especiales en Supermercados: ¿Dónde y Cuándo?

Los descuentos también se extienden a ciertas cadenas de supermercados, con beneficios específicos que los consumidores podrán aprovechar: