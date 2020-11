Netflix: Anya Taylor, protagonista de "Gambito de Dama" vivió en Argentina

Anya Taylor-Joy, la maravillosa protagonista de la miniserie "Gambito de Dama" (The Queen's Gambit) vivió su infancia en Argentina. La serie es furor y y se encuentra en el top ten de las más vistas en Netflix a nivel mundial, la serie trata sobre una niña huérfana que busca convertirse en la mejor jugadora de ajedrez del mundo.

Anya Taylor-Joy en Gambito de Dama

“Mi papá es escocés-argentino. Nací en Miami, pero a las dos semanas ya estaba instalada en Buenos Aires. Mis primeros años de colegio y mis primeras amistades fueron en Argentina, mi lengua materna fue el castellano. Todavía tengo familia allá y suelo ir siempre en Navidad”, contó Anya.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy tiene 24 años y vivió hasta los 6 años en Argentina, posteriormente su familia se mudó a Londres, pero cada vez que pueden vuelven a Buenos Aires a visitar a su familia paterna. Ella es la menor de seis hermanos. Su madre, trabajaba como fotógrafa y diseñadora de interiores, mientras que su padre es un ex banquero.

En Buenos Aires cursó la primaria en el colegio Northlands School y en Londres asistió a colegios privados como Hill House School, Kensignton y Queen's Gate School. El idioma fue una complicación en su arribo a Inglaterra ya que sólo hablaba español, siempre se sintió diferente, durante su infancia nunca logró integrarse bien.

Sobre su experiencia laboral cuenta que en un principio quería ser bailarina, pero la vieron para modelar, hasta que en medio de una sesión de fotos recitó un poema y un agente la encaminó a la actuación.

"Creo que para ser actriz sacrifique tener una adolescencia normal. Pero, en esencia, no me arrepiento de nada de eso: éste era el camino vital que estaba destinada a tener", indicó.

Su camino a Hollywood

Anya participó de la película "La Bruja" y "Fragmentado de M. Night Shyamalan, anticipando a ser una de las grandes del cine de Hollywood.

También participo del thriller de ciencia ficción Morgan, El secreto de Marrowbone y Emma. Además tuvo un importante papel en la serie Peaky Blinders como Gina Gray.

Gambito de Dama

La nueva miniserie de Netflix, esta ambientada en los años '50 y '60, y ella es Beth Harmon, una niña huérfana pero maestra en el ajedrez.

Su madre muere en un accidente y Beth es llevada a un orfanato, donde descubre a través del Señor Shaibel, su pasión por el ajedrez.

Es una excelente serie con una maravillosa puesta en escena con tonos clásicos, con reflexiones sobre la salud mental, las adicciones y el feminismo.

"Estoy muy agradecida de haber podido tocar esos temas y estar en un camino que encaja con mi sensibilidad, que me permita hacer arte. Me encanta el arte, quiero dedicar toda mi vida a esto y simplemente estoy contenta de que se me permita hacerlo ahora mismo", expresó Anya Taylor-Joy.

Mira lo que contaba en una entrevista cuando le preguntaron por Argentina: