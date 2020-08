Antonio Laje le contestó a Sylvestre: "No te va a alcanzar la vida para disculparte con los héroes de Malvinas"

Antonio Laje habló sobre los dichos de Gustavo Sylvestre sobre los combatientes en la guerra de Malvinas. Durante su programa Buenos Días América, el periodista no perdonó a su colega y lo criticó con dureza.

"Cuando tuvieron que ir a defender la Patria, que era su tarea, perdieron la guerra de forma cobarde. ¿Por qué? Se habían dedicado tanto a asaltar a las instituciones de la república, que, cuando tuvieron que demostrar en el campo, no supieron que hacer", fue el comentario más polémico de Sylvestre.

Antonio Laje no dejó pasar ese comentario y arremetió contra el periodsta de C5N: "lo que decís en la televisión es brutal. No hay lugar a equivocación. Lo que dijiste es una barbaridad. No te va a alcanzar la vida para disculparte con los argentinos que dieron la vida".

"No hay ninguna disculpa posible para semejante cosa. Solo decir 'me equivoque de la primera a la última palabra, no sé qué me paso, tuve una pérdida de tiempo, un brote psicótico o algo'", agregó Laje.

Además siguiendo con su descargo: "No está dirigida al general golpista o a los dos o tres generales golpistas, borrachos, que manejaban el escritorio. Cuando uno quiere dirigir un mensaje a un personaje da los nombres: primero se tiene el suficiente valor para dar nombre y apellido. Si vos te referías al borracho de Galtieri o a Benjamín Menéndez das los nombres".

Laje defendió a los ex combatientes de Malvinas

Antonio Laje dio su opinión sobre la guerra: "Argentina perdió la guerra no por cobardía, sino por la valentía de los oficiales y soldados, reconocida por los ingleses sistemáticamente".

"Jamás ellos se imaginaron que se iban a encontrar con los recursos cero que teníamos acá, contra el apoyo de Estados Unidos y Chile, jamás se imaginaron que se iban a encontrar con semejante resistencia. Si, dirigidos por un borracho no tengas la menor duda".

Y finalizó con una clara defensa hacia los soldados: "Los que fueron oficiales y soldados con cero recurso lo único que pusieron es corazón".