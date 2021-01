ANSES turnos ¿Cómo sacar? Guía paso a paso

Para solicitar un turno en el ANSES puedes realizarlo a través de la plataforma en línea en simples y rápidos pasos.

Desde ya hace unos meses, la Administración Nacional de la Seguridad Social lanzó nuevos trámites que se pueden realizar en línea debido a la época de pandemia que estamos viviendo en la actualidad.

En este artículo, te enseñaremos como sacar un turno en ANSES y que trámites puedes realizar en él.

¿Cómo sacar turno ANSES? Guía paso a paso + Ejemplo

Todas las oficinas del organismo se encuentran colapsadas trabajando día a día debido a la alta demanda de trámites y turnos. Por ello, te enseñaremos a como sacar un turno en el ANSES a través de su página web y desde su teléfono oficial.

Sacar turno ANSES por teléfono

Sacar un turno ANSES por teléfono es el método más eficaz y sencillo. Solamente, debe seguir estos pasos.

Marqué al número 130 (De lunes a viernes de 8 hs a 20 hs) Siga los pasos de la operadora automática hasta encontrar “Turnos”. Presione el número que le indique. Y, espere hasta que un operador de ANSES atienda y solicite sus datos para el turno.

Cabe mencionar que, en algunos momentos del día, en las horas pico de 12 HS a 15 HS es donde la línea recibe más demanda y suele cortarse. Por ende, sugerimos mantener la calma o llamar en otro horario.

¿Qué datos solicita el operador de ANSES? Para sacar el turno ANSES vía teléfono debemos mencionarle a la persona que nos atiende el DNI o CUIL y el tipo de trámite que necesitamos realizar.

Sacar turno ANSES desde la página web

Sacar turno ANSES desde la página web es más sencillo para una gran parte de los ciudadanos. Para ello, debes seguir estas instrucciones que te mencionaremos.

Ingresa a la Página Oficial de ANSES o haz clic aquí. Dirígete a la sección de “Turnos”. Elije la prestación de ANSES por la que necesitas asistir a una de sus oficinas. Introduce tu CUIL (XX-XXXXXXXX-X) y continua. Completa las opciones de contacto (Teléfono y correo electrónico) y presiona “Continuar”. Selecciona la oficina de ANSES que el sistema te recomiende. Verifica la fecha y hora. Confirma el turno y obtén la constancia del turno.

Trámites de turnos ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social es la encargada de administrar y organizar muchas actividades. Por esta razón, los trámites en ANSES son muchos y, a continuación, te comentaremos en que consiste cada uno de ellos.

Solicitud de pensión

La solicitud de pensión por fallecimiento de una persona le otorga el beneficio de cobra una suma de dinero a sus familiares o cónyuge. A esta prestación del ANSES pueden acceder los hijos (debe ser menor de edad), esposa/o o conviviente (se debe garantizar 5 años de convivencia con la persona fallecida).

Pensión no contributiva por invalidez

La pensión no contributiva por invalidez se le otorga a la persona que acredite que posee una disminución del 80% para trabajar y se encuentre en una situación de estar indefenso socialmente.

Para acceder a una pensión no contributiva por invalidez algunos de los requisitos son: no tener más de 65 años, no recibir ninguna ayuda social del Estado Nacional ni ser trabajador en relación de dependencia o monotributista/responsable inscripto.

Solicitud de jubilación

La solicitud de jubilación es el proceso en el que ANSES corrobora los datos del solicitante para tramitar la jubilación que le corresponde. ¿Qué datos verifica? En primer lugar, los años de la persona, la mujer puede solicitarla a los 60 años y el hombre a los 65 años.

Ambos géneros, deben tener 30 años de aporte jubilatorios, si no lo posee no se puede tramitar esta prestación. Cabe aclarar que, ambos requisitos, pueden cambiar según la actividad que la persona realiza.

Asignación por embarazo

Para solicitar la Asignación por embarazo, la mujer, debe estar desocupada o ser una trabajadora informal con un ingreso cercano al salario mínimo vital y móvil que es de 20.000 pesos argentinos.

Esta prestación social por embarazo se adquirir luego de las 12 semanas de gestación o más y finaliza cuando él bebe nace o bien se interrumpe el embarazo. Cabe destacar que, si la mujer no cumple con los controles médicos obligatorios, el ANSES tiene el poder de quitarle la prestación.

Asignación familiar

La Asignación Familiar por Hijo tiene como enfoque llegar a los trabajadores en relación de dependencia/ monotributista que poseen hijos menores a 18 años o con una discapacidad.

Tarjeta Alimentar

La tarjeta Alimentar es una política social que complementa otra prestación del ANSES, la AUH (Asignación Universal por Hijo). La titular puede ser uso de la tarjeta comprando productos de la canasta básica.

Puede acceder a la tarjeta alimentar las personas que tengan hijos/as hasta 6 años de edad, niños con discapacidad o embarazadas con 3 meses de gestación.

Monotributo social

El monotributo social se trata de una categoría menor al monotributo normal que posibilita a la persona emprendedora a emitir facturas, realizar los aportes jubilatorios y una obra social para proteger su salud.

Para ingresar al monotributo social se debe tener una facturación anual de 208.740 pesos argentinos y no debe estar incluido en acciones de sociedades.

Nacimientos

La Asignación Familiar por Nacimiento se trata de un abono extraordinario para los trabajadores en blanco.

Los padres del niño no deben superar el monto máximo para acceder a este beneficio social que posibilita el estado argentino. Si no sabes cuales son los topes de dinero máximo, ingresa aquí y verifica si puedes acceder a la Asignación Familiar por Nacimiento.

Asignación universal por hijo (AUH)

Al acceder a una Asignación universal por hijo, el Estado Argentino, garantiza un cobro mensual por cada hijo menor a 18 años que conforme la familia. Esta prestación, obliga a los padres, a presentar la libre escolar y de medicina cada fin de año para seguir permaneciendo en ella.

DNI y pasaporte

Además de organizar y administrar las ayudas sociales proporcionadas por el Gobierno Nacional, ANSES, es el encargado de realizar o renovar el DNI y Pasaporte de todos los argentinos.

Si necesitas sacar DNI para un bebe recién nacido o si tu credencia esta por vencer, ingresa aquí y verifica todos los requisitos que necesitas para obtenerlo.

Beca progresar

Las becas progresar son un programa del Gobierno Nacional lanzado hace varios años para acompañar a todos los adolescentes en su estudio. Estas becas están disponibles para estudiantes del nivel obligatorio y el nivel superior (terciario y universitario).

Al acceder a las becas progresar se recibe una Tarjeta de débito, generalmente, del Banco de la Nación y en ella, el gobierno deposita un monto mensual que puede variar según la situación de la persona.

Desempleo

ANSES también posee un programa de desempleo en donde cualquier empleado que ha trabajando en blanco, es decir, en relación de dependencia y ha sido echado sin justa causa puede acceder a un cobro mensual para conservar su nivel de vida hasta que consiga un nuevo trabajo.

Tarifa social gas y programa hogar

El programa Hogar tiene como objetivo subsidiar la adquisición de un tanque de gas para todos los hogares que no poseen gas natural.

Para acceder a esta ayuda debes cumplir estos requisitos:

No tener un familiar con un medidor de gas a su nombre

El grupo familiar no debe cobrar más de dos salarios mínimos (aproximadamente menos de 40.000 pesos argentinos)

Si en el hogar se encuentra una persona con discapacidad, el ultimo requisito aumenta a 3 salarios mínimos (60.000 pesos argentinos)

Entrega de libreta

El tramite de entrega de libreta va unido a la AUH (Asignación Universal por Hijo). Se debe presentar, cada ultimo mes del año, la libreta escolar y de salud firmada por un profesional para seguir cobrando la AUH.

Mi huella apoderados

El sistema Mi Huella de Anses posibilita reconocer la identidad de una persona a través de sus huellas dactilares. Este tramite suele realizarse para familiares de jubilados o pensionados para cobrar su jubilación y que, las personas adultas, se queden en la comodidad de su casa.

¿Cómo sacar turnos para préstamos o créditos ANSES? Guía paso a paso + Ejemplo

Además de prestaciones sociales, ANSES le da acceso a préstamos o créditos a los jubilados. ¿No sabes como sacar un turno? A continuación, te explicaremos como hacerlo.

Reúne, previamente, toda la documentación (más adelante te mencionamos que necesitas) Dirígete a la Pagina oficial de ANSES > Turnos o haz clic aquí. También, puedes llamar al 130 y un operador te ayudará a como sacar un turno en ANSES para préstamos. Elije la opción “Créditos Anses” > “Jubilados y Pensionados” Introduce tu CUIL y continua. Completa con tu correo electrónico y teléfono. Elije una oficina que te quede cómoda. ¡Listo! A esperar el día de la fecha.

Recuerda que, Mi ANSES sacar turno APP, también está disponible para establecer una fecha de visita a una oficina de la institución por si no posee un ordenador.

Requisitos para sacar un préstamo en ANSES

Para solicitar un prestamos en ANSES debes cumplir con los requisitos impuestos por la institución, los cuales son:

Vivir en Argentina.

Tener menos de 90 años antes de finalizar el préstamo.

DNI argentino. Se solicitará el original y copia.

CBU (número de identificación bancaria). Todos los jubilados poseen una cuenta de ahorro en el banco donde cobran su jubilación.

Los créditos ANSES le dan la posibilidad de accede a un dinero instantáneo a los jubilados con una tasa de interés anula del 29% actualmente. Dicho préstamo, podrá ser abonado en diferentes cuotas, el solicitante podrá elegir entre:

24 cuotas.

36 cuotas.

48 cuotas.

60 cuotas.

¿Cuál es el límite de dinero que ANSES otorga en un préstamo? La Administración Nacional de la Seguridad Social posibilita sacar créditos desde los 5.000 pesos hasta los 200.000 pesos.

Cabe señalar que, no cualquier puede sacar el monto máximo, una de las condiciones de los prestamos de ANSES es que cuota/ingreso (jubilación) no ser mayor al 30% de los ingresos.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca de ANSES

¿Dónde sacar turno para préstamos ANSES?

Para sacar turno para préstamos en Anses, puedes llamar al 130, acceder a la pagina o App Mi Anses y seguir los pasos.

¿Dónde consultar turno ANSES?

Para consultar turno en ANSES sigue estos pasos:

Ingresa en la pagina de Anses o haz clic aquí. Ve a “Turnos”. Ve abajo del todo y presiona el botón “Consultar turno”. Ingresa tu numero de CUIL y Numero de Solicitud de turno. ¡Listo! Ya podrás ver el día, hora y oficina de ANSES en la que debes asistir.

¿Puedo modificar o cancelar mi turno ANSES?

Para cancelar un turno en ANSES realiza los pasos del apartado de como consultar un turno. En vez de presionar el botón “Consultar turno”, presiona el botón “Cancelar Turno”.

Si lo debes modificar deberás cancelarlo y luego, solicitar otro turno ANSES.

¿Dónde puede sacar un préstamo para jubilados y pensionados?

Para sacar un prestamos para jubilados y pensionados ingresa aquí. Lee con atención y solicita un turno para acercarte a una oficina.

¿Cómo sacar turno para actualizar datos ANSES?

Para actualizar los datos en ANSES no es necesario solicitar un turno. Puedes realizar a través de Mi Anses o la aplicación móvil.

¿Qué es el programa hacemos el futuro?

El programa hacemos el futuro de ANSES ayuda a las personas sin trabajo a capacitarse de un oficio. Hacemos el futuro brinda las herramientas y las mejores condiciones de trabajo para aprender y salir a conseguir trabajo de lo aprendido.

No puedo sacar turno en ANSES ¿Qué hago?

Si no puedes sacar turno en Anses puede ser porque: El sistema esta colapsado, es decir, hay muchas demandas de solicitante para hacer lo mismo o bien tienes un problema. Te recomendamos dejar pasar unos días e intentar de nuevo.

Si tu problema en sacar un turno en ANSES persiste te recomendamos llamar al 130 y contactarte con un operador de la institución que te ayudara en ello.