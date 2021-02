ANSES: ¿Cómo tramitar la jubilación online desde casa?

Tras la llegada de la pandemia, el Gobierno ha implementado cambios en sus servicios como medida de resguardo de la salud de los argentinos, entre ellos el trámite de la jubilación.

Así, los cambios que se han hecho han tenido el fin de prevenir los contagios de Covid-19; y entre esos cambios, se ha destacado la realización de tramites online. Gracias a esto, entre los trámites de la Anses, ahora existe la posibilidad de tramitar los haberes de la jubilación de forma online.

Esta medida se centra en el cuidado de las personas de la tercera edad, ya que forman parte del grupo de riesgo. Los abuelos podrían presentar un cuadro clínico más grave al contagiarse del Covid-19 tienen el riesgo de la neumonía viral.

En este sentido, si querés saber cómo tramitar la jubilación online desde casa, seguí leyendo esta nota.

¿Cómo tramitar la jubilación desde casa?

Para tramitar la jubilación desde casa, tenés que ingresar al sitio web de la Anses con tu clave de seguridad social. En el caso de no tenerla, podés generarla en línea y guardarla. Una vez hayas realizado estos pasos, debes realizar los siguientes:

Ingresá a “Mi Anses” para verificar tus aportes al Estado y confirmar su registro. En el caso de que algunas contribuciones no aparezcan reflejadas, reuní la documentación necesaria para comprobarlos. Para ello, necesitarás recibos de sueldo, afiliación a una obra social, certificaciones de servicios y su Declaración jurada. Una vez hayas reunido los comprobantes, ingresá a la sección “Atención Virtual”. Por último, seleccioná “Asistencia del Inicio de Jubilación” para realizar tu trámite.

Requisitos para tramitar la jubilación

Sin embargo, previo a realizar el trámite de la jubilación desde casa, es importante que te asegures de cumplir con los requisitos. Dichos requerimientos son:

Tener 60 años si sos mujer y 65 si sos hombre.

Haber realizado aportes al Estado por 30 años.

Ser argentino o ciudadano naturalizado.

Tener una residencia de 10 años o más.

No cobrar ninguna otra pensión o subsidio económico estatal.

Por último, en el caso de no haber realizado los aportes al Estado por 30 años, no podrás registrarte como jubilado. Sin embargo, no estarás fuera del sistema, ya que igualmente podrás tramitar la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).