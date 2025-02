ANSES suspende Becas Progresar: quiénes dejarán de cobrar en 2025 y cómo reclamar

A partir de febrero 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará un control más estricto en el pago de las Becas Progresar, con el objetivo de garantizar que los fondos sean destinados a estudiantes que cumplan con los requisitos académicos.

Esto significa que algunos beneficiarios dejarán de percibir el pago de la beca, a menos que acrediten su regularidad escolar y cumplan con las condiciones exigidas por el programa. A continuación, te contamos quiénes dejarán de cobrar, qué trámite es obligatorio y cómo reclamar en caso de suspensión.

Quiénes dejarán de cobrar las Becas Progresar en 2025

ANSES confirmó que la suspensión del pago afectará a estudiantes que no cumplan con estos requisitos:

✔ No aprobar al menos el 50% de las materias del ciclo lectivo anterior.

✔ No acreditar la regularidad escolar en su institución educativa.

✔ No presentar la documentación requerida en tiempo y forma.

📌 Ejemplo de casos afectados:

Un estudiante que cursa una carrera universitaria y no aprobó al menos la mitad de sus materias en 2024 dejará de cobrar la beca.

dejará de cobrar la beca. Un alumno del nivel secundario que no presentó el certificado de regularidad escolar perderá el beneficio hasta regularizar su situación.

Cómo reclamar si se suspendió el pago de la beca

Si fuiste afectado por la suspensión del pago, ANSES habilitó un sistema de reclamos online para solicitar la reactivación del beneficio.

📌 Pasos para hacer el reclamo:

✔ Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.

✔ Ir a la sección “Becas Progresar” y seleccionar “Reclamos” o “Solicitud de regularización de pago”.

✔ Adjuntar documentación que acredite regularidad escolar y aprobación de materias.

✔ Enviar la solicitud y esperar la respuesta del organismo.

También podés hacer el reclamo de manera presencial en una oficina de ANSES sin necesidad de turno previo.

Requisitos generales para seguir cobrando las Becas Progresar

Para mantener el cobro de la beca, los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:

✔ Tener entre 16 y 24 años (se extiende hasta 30 años para estudiantes avanzados y sin límite para personas con discapacidad).

✔ Aprobar al menos el 50% de las materias correspondientes al año anterior.

✔ Presentar el certificado de regularidad escolar tres veces al año.

✔ Ser argentino nativo o naturalizado, con DNI vigente.

✔ No superar los ingresos familiares equivalentes a tres salarios mínimos.

Qué pasa si no se cumple con el 50% de materias aprobadas

📌 Opción 1: Hacer el reclamo con documentación que justifique la situación (problemas de salud, dificultades económicas, entre otras).

📌 Opción 2: Volver a postularse en la próxima convocatoria, una vez que se cumplan los requisitos.

La medida busca optimizar el programa y garantizar que los fondos lleguen a estudiantes comprometidos con su formación académica.