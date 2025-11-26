ANSES: ¿Quiénes cobran jubilaciones y asignaciones este 26 de noviembre?

La ANSES ha publicado su cronograma de pagos para el miércoles 26 de noviembre, incluyendo jubilaciones, pensiones y diversas asignaciones. Este anuncio es crucial para aquellos que dependen de estas prestaciones en su día a día.

¿Quiénes reciben sus jubilaciones y pensiones hoy?

DNI terminados en 4 y 5: podrán cobrar su haber este 26 de noviembre.

¿Quiénes perciben la prestación por desempleo hoy?

DNI terminados en 4 y 5: podrán recibir su prestación en el mismo día, el 26 de noviembre.

¿Cuándo se realizan los pagos de asignaciones familiares?

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): Todos los DNI hasta el 10 de diciembre .

Asignaciones Pago Único: También todos los DNI hasta el 10 de diciembre.

Prestación Documentos que cobran hoy Próximas fechas de cobro Jubilaciones y pensiones Terminados en 4 y 5 10 de diciembre Prestación por desempleo Terminados en 4 y 5 10 de diciembre Asignaciones Familiares Hasta el 10 de diciembre – Asignaciones Pago Único Hasta el 10 de diciembre –

Estos pagos son fundamentales para garantizar la estabilidad económica de muchos ciudadanos argentinos, especialmente en tiempos de incertidumbre. La correcta información sobre las fechas de cobro permite a los beneficiarios planificar sus gastos con mayor eficacia.