ANSES: ¿Quiénes cobran jubilaciones y asignaciones este 26 de noviembre?

Ana Salgueiro
¿Cómo afecta el nuevo calendario de ANSES a jubilados y beneficiarios en noviembre 2025?

La ANSES ha publicado su cronograma de pagos para el miércoles 26 de noviembre, incluyendo jubilaciones, pensiones y diversas asignaciones. Este anuncio es crucial para aquellos que dependen de estas prestaciones en su día a día.

¿Quiénes reciben sus jubilaciones y pensiones hoy?

  • DNI terminados en 4 y 5: podrán cobrar su haber este 26 de noviembre.

¿Quiénes perciben la prestación por desempleo hoy?

  • DNI terminados en 4 y 5: podrán recibir su prestación en el mismo día, el 26 de noviembre.

¿Cuándo se realizan los pagos de asignaciones familiares?

  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): Todos los DNI hasta el 10 de diciembre.
  • Asignaciones Pago Único: También todos los DNI hasta el 10 de diciembre.
PrestaciónDocumentos que cobran hoyPróximas fechas de cobro
Jubilaciones y pensionesTerminados en 4 y 510 de diciembre
Prestación por desempleoTerminados en 4 y 510 de diciembre
Asignaciones FamiliaresHasta el 10 de diciembre
Asignaciones Pago ÚnicoHasta el 10 de diciembre

Estos pagos son fundamentales para garantizar la estabilidad económica de muchos ciudadanos argentinos, especialmente en tiempos de incertidumbre. La correcta información sobre las fechas de cobro permite a los beneficiarios planificar sus gastos con mayor eficacia.

