ANSES: ¿Quiénes cobran del 17 al 20 de noviembre y qué deben tener en cuenta?

ANSES anunció el calendario de pagos correspondiente a la semana del 17 al 20 de noviembre de 2025. Durante este período, los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y diversas asignaciones recibirán un incremento del 2,08% en sus montos, según lo establecido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de este año.
¿Quiénes recibirán sus pagos esta semana según ANSES?
Los beneficiarios que tienen derecho a cobrar durante esta semana incluyen:
- Jubilaciones y pensiones
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación por Embarazo (AUE)
- Asignación por Prenatal y Maternidad
- Pensiones No Contributivas
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
ANSES recuerda que no es necesario solicitar un turno previo para retirar los beneficios, pero se debe asistir a la sucursal bancaria el día correspondiente según la terminación del DNI.
Calendario de pagos de noviembre para esta semana
Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
- Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de noviembre de 2025
Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que sí superan el haber mínimo:
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 20 de noviembre de 2025
Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH):
- Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de noviembre de 2025
Fechas de pago de la Asignación Por Embarazo:
- Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de noviembre de 2025
Pagos de Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento):
- Todos los documentos Primera Quincena: del 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025
Pagos de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:
- Todas las terminaciones de DNI: del 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2025
Fechas para el cobro del Desempleo Plan 1:
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 20 de noviembre de 2025