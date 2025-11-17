ANSES: ¿Quiénes cobran del 17 al 20 de noviembre y qué deben tener en cuenta?

ANSES anunció el calendario de pagos correspondiente a la semana del 17 al 20 de noviembre de 2025. Durante este período, los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y diversas asignaciones recibirán un incremento del 2,08% en sus montos, según lo establecido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de este año.

¿Quiénes recibirán sus pagos esta semana según ANSES?

Los beneficiarios que tienen derecho a cobrar durante esta semana incluyen:

Jubilaciones y pensiones

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignación por Prenatal y Maternidad

Pensiones No Contributivas

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

ANSES recuerda que no es necesario solicitar un turno previo para retirar los beneficios, pero se debe asistir a la sucursal bancaria el día correspondiente según la terminación del DNI.

Calendario de pagos de noviembre para esta semana

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de noviembre de 2025

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que sí superan el haber mínimo:

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 20 de noviembre de 2025

Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH):

Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de noviembre de 2025

Fechas de pago de la Asignación Por Embarazo:

Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de noviembre de 2025

Pagos de Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento):

Todos los documentos Primera Quincena: del 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

Pagos de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

Fechas para el cobro del Desempleo Plan 1: