ANSES Pensiones No Contributivas: Fechas de cobro y nuevos montos en abril 2025

Cada mes, miles de beneficiarios de pensiones no contributivas están atentos al calendario de pagos que difunde ANSES. Sin embargo, acceder a esa información puede ser confuso si no sabés dónde buscar, o si el sistema presenta demoras. En abril de 2025, los pagos ya están calendarizados, pero el día exacto varía según la terminación del DNI del titular. Para no perder el beneficio o evitar errores, es clave conocer los detalles y métodos oficiales para hacer la consulta correctamente.

Qué son las pensiones no contributivas y quiénes las reciben

Las pensiones no contributivas (PNC) son prestaciones económicas que el Estado otorga a personas que no realizaron aportes previsionales suficientes, pero se encuentran en situación de vulnerabilidad. Existen tres tipos principales:

Por invalidez : destinada a personas con una incapacidad del 76% o más, certificada por una junta médica.

: destinada a personas con una incapacidad del 76% o más, certificada por una junta médica. Por vejez : para personas mayores de 70 años sin cobertura previsional ni ingresos suficientes.

: para personas mayores de 70 años sin cobertura previsional ni ingresos suficientes. Madres de siete hijos o más: sin distinción de edad, condición laboral ni estado civil.

Estos beneficios se pagan mensualmente y el monto varía según el tipo de pensión y las actualizaciones que establece la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Calendario ANSES abril 2025: cuándo cobro según mi DNI

El cronograma de pagos para abril 2025 ya fue confirmado por ANSES y se organiza, como es habitual, de acuerdo al último número del DNI del beneficiario:

Último número de DNI Fecha de cobro 0 y 1 9 de abril 2 y 3 9 de abril 4 y 5 10 de abril 6 y 7 10 de abril 8 y 9 11 de abril

Importante: Los pagos se acreditan directamente en la cuenta bancaria asociada al CBU del beneficiario. Si no ves el depósito reflejado ese día, podés verificarlo con tu entidad bancaria o por los canales oficiales de ANSES.

Cómo consultar la fecha exacta de cobro con tu DNI

ANSES ofrece varias formas sencillas y seguras para consultar tu fecha de cobro:

Consulta online

Podés ingresar a www.anses.gob.ar y seguir estos pasos:

Ir a la opción “Mi ANSES”. Iniciar sesión con tu CUIL y Clave de Seguridad Social. Entrar a la sección “Cobros” → “Calendario de pagos”.

Desde la app Mi ANSES

Disponible para Android e iOS, permite consultar el calendario directamente desde tu celular. También podés recibir notificaciones cuando el dinero esté acreditado.

Por teléfono

Llamando al 130 (línea gratuita desde teléfonos fijos), podés obtener información personalizada. La atención es de lunes a viernes de 8 a 20 hs.

En el banco o cajero automático

Con tu tarjeta de débito, podés verificar si el dinero está disponible desde la fecha que corresponde según tu DNI.

Cuánto se cobra por las pensiones no contributivas en abril 2025

Con la última actualización por movilidad previsional, el monto de las pensiones no contributivas en abril quedó de la siguiente manera:

PNC por invalidez o vejez : $270.074,43 ($200.074,43 + $70.000)

: $270.074,43 ($200.074,43 + $70.000) PNC por madre de 7 hijos: $355.820,63 ($285.820,63 + $70.000)

El Gobierno confirmó el pago de un bono de refuerzo de $70.000 que también alcanza a los titulares de pensiones no contributivas, como parte del paquete de ayuda social frente a la inflación.

Preguntas frecuentes sobre las pensiones no contributivas

¿Puedo perder la pensión si no la cobro a tiempo?

Sí. Si no cobrás la pensión durante dos meses consecutivos, ANSES puede suspender el beneficio por “inactividad”. En ese caso, debés hacer un trámite para reactivarla.

¿Qué pasa si cambié de banco o domicilio?

Tenés que actualizar tus datos personales y bancarios cuanto antes desde Mi ANSES o en una oficina presencial con turno previo.

¿Se puede cobrar junto a la AUH o Tarjeta Alimentar?

Sí. Las personas que perciben PNC por madre de 7 hijos tienen derecho a cobrar la Tarjeta Alimentar, además de otras asignaciones complementarias, si cumplen los requisitos.