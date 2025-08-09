ANSES: Nuevos montos y topes de SUAF en agosto 2025

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) incrementó los montos destinados a las familias para el mes de agosto. Este ajuste representa un alivio económico para quienes dependen de estas asignaciones mensuales.

Montos actualizados de SUAF para agosto 2025

Para este mes, los montos son los siguientes:

Asignación Familiar por Hijo: $ 56.475 (un aumento respecto a los $55.573 de julio)

$ (un aumento respecto a los de julio) Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $183.885 (sube desde $180.952 en julio)

La asistencia económica del SUAF está destinada a los trabajadores y trabajadoras registrados, que tengan dependientes menores de 18 años o mayores con discapacidad. Este programa busca brindar apoyo a las familias en contextos de vulnerabilidad.

Topes de ingresos para acceder al SUAF en agosto

Además, ANSES compartió los límites de ingresos aplicables para este mes:

Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar: $ 4.630.534

$ Tope máximo de ingresos por integrante del Grupo Familiar: $2.315.267

Es fundamental cumplir con estos topes para poder recibir la asignación correspondiente, garantizando así que las familias que más lo necesitan accedan a esta ayuda.

Calendario de pago de SUAF para agosto 2025

El calendario de pagos para este mes es el siguiente:

Documentos terminados en 0: a partir del viernes 8 de agosto de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del lunes 11 de agosto de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del martes 12 de agosto de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del jueves 14 de agosto de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del lunes 18 de agosto de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del martes 19 de agosto de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 20 de agosto de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del jueves 21 de agosto de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del viernes 22 de agosto de 2025

¿Quiénes pueden acceder al SUAF?

El SUAF alcanza a diversas categorías de trabajadores, incluyendo: