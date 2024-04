ANSES: Hasta cuándo hay tiempo de presentar el certificado para cobrar los $70.000 de la Ayuda Escolar

El plazo para presentar el certificado de escolaridad y así poder cobrar la ayuda escolar de ANSES está llegando a su fin. Aunque el subsidio ya se otorgó en marzo, aún hay beneficiarios que no presentaron la documentación necesaria para validar su derecho al beneficio, lo que les impide recibir los $70.000 correspondientes al subsidio. Ante esta situación, la Anses estableció una fecha límite para completar los trámites pendientes.

Es importante destacar que aquellos cuyos ingresos mensuales brutos superen los $1.077.403 por individuo o los $2.154.806 de Ingreso Familiar no son elegibles para recibir la Ayuda Escolar. Asimismo, quienes no cumplan con los requisitos establecidos o no presenten la documentación requerida tampoco podrán acceder al beneficio.

¿Cuáles son los criterios a cumplir para recibir la Ayuda Escolar de ANSES?

La presentación del certificado escolar de cada hijo ante Anses tiene como plazo máximo el 31 de diciembre. No obstante, es fundamental que los interesados cumplan con ciertos requisitos establecidos para acceder al subsidio:

Edad de los hijos: Los niños beneficiarios deben tener entre 45 días y 17 años, inclusive. Para aquellos con discapacidad, no hay límite de edad.

Los niños beneficiarios deben tener entre 45 días y 17 años, inclusive. Para aquellos con discapacidad, no hay límite de edad. Tipo de institución educativa: Los niños deben asistir a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario. En el caso de hijos con discapacidad, deben asistir a establecimientos de enseñanza especial o recibir apoyo de maestros particulares matriculados.

Los niños deben asistir a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario. En el caso de hijos con discapacidad, deben asistir a establecimientos de enseñanza especial o recibir apoyo de maestros particulares matriculados. Certificado de escolaridad: Es indispensable contar con el Certificado de Escolaridad actualizado anualmente para poder recibir este subsidio.

Es indispensable contar con el Certificado de Escolaridad actualizado anualmente para poder recibir este subsidio. Autorización para el cobro de Asignaciones por Hijo con Discapacidad: En el caso de hijos con discapacidad, es necesario tener vigente la Autorización para el cobro de Asignaciones por Hijo con Discapacidad emitida por Anses.

¿Cómo solicitar la Ayuda Escolar?

A continuación, se despliegan los pasos detallados para presentar el certificado escolar ante Anses:

Accede a Mi Anses: Utiliza tu CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la aplicación móvil o el sitio web.

Utiliza tu CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la aplicación móvil o el sitio web. Dirigite a la sección “Hijas e Hijos”: Una vez dentro de tu cuenta, busca la sección destinada a los hijos.

Una vez dentro de tu cuenta, busca la sección destinada a los hijos. Selecciona “Presentar un Certificado Escolar”: Encuentra la opción para presentar el certificado escolar y obtén el formulario necesario para cada niño o niña.

Encuentra la opción para presentar el certificado escolar y obtén el formulario necesario para cada niño o niña. Genera el Certificado: Elige la opción “Generar Certificado”, completa los datos requeridos y selecciona “Generar”.

Elige la opción “Generar Certificado”, completa los datos requeridos y selecciona “Generar”. Descarga y completa el formulario PS 2.68: Completa el formulario con los datos personales tuyos y los de tu hijo o hija.

Completa el formulario con los datos personales tuyos y los de tu hijo o hija. Obtené el sello y la firma de la escuela: Lleva el formulario a la escuela para obtener el sello y la firma correspondiente.

Lleva el formulario a la escuela para obtener el sello y la firma correspondiente. Sube una foto del formulario firmado a Mi Anses: Utiliza un dispositivo móvil o una computadora para subir una foto del formulario firmado a tu cuenta de Mi Anses.

