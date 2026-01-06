ANSES enero 2026: Calendario de pagos, fechas de cobro y montos actualizados con aumento y bono

El comienzo de un nuevo año suele traer definiciones clave para millones de beneficiarios del sistema previsional y de asignaciones sociales. En enero, los movimientos en los haberes, los refuerzos y el orden de cobro vuelven a estar en el centro de la escena, especialmente para quienes dependen de estos ingresos para organizar sus gastos mensuales.

ANSES confirmó el calendario de pagos de enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma oficial de pagos para enero de 2026, ordenado según la terminación del DNI. Durante el primer mes del año, jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,47%, en línea con la fórmula de movilidad basada en la inflación.

Además, los jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo continúan percibiendo un bono extraordinario de $70.000, que se mantiene vigente también en enero.

Jubilaciones que no superan el haber mínimo: fechas de cobro

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobran en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

DNI terminados en 2: martes 13 de enero

DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 4: jueves 15 de enero

DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

Pensiones no contributivas: cuándo se pagan en enero

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se acreditan según el siguiente esquema:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero

AUH y asignación familiar por hijo: cronograma de enero

Las fechas de cobro para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo son:

DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

DNI terminados en 2: martes 13 de enero

DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 4: jueves 15 de enero

DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

Asignación por embarazo: fechas de pago

La Asignación por Embarazo (AUE) se paga de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 12 de enero

DNI terminados en 1: martes 13 de enero

DNI terminados en 2: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 3: jueves 15 de enero

DNI terminados en 4: viernes 16 de enero

Prenatal y maternidad: cuándo se cobran

Las prestaciones por Prenatal y Maternidad se acreditan según este cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: jueves 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: viernes 16 de enero

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero 2026

Con el aumento del 2,47% y el bono extraordinario, los montos quedan de la siguiente manera:

Jubilaciones y PUAM

Jubilación mínima: $349.299,32 + bono de $70.000 = $419.299,32

+ bono de = Jubilación máxima: $2.350.453,71

PUAM: $279.439,46 + bono de $70.000 = $349.439,46

Pensiones no contributivas

PNC por invalidez o vejez: $244.509,52 + bono de $70.000 = $314.509,52

+ bono de = PNC para madres de siete o más hijos: $349.299,31 + bono de $70.000 = $419.299,31

Montos de la AUH y asignaciones familiares en enero

Los valores actualizados de las asignaciones son:

Asignación Universal por Hijo : $125.518

: AUH por hijo con discapacidad: $408.705

Asignaciones familiares por hijo con discapacidad

Ingresos hasta $971.786: $204.361

Entre $971.786,01 y $1.425.219: $144.571

Desde $1.425.219,01: $91.243

Asignación por embarazo, prenatal y maternidad: montos vigentes

Los valores para enero de 2026 son los siguientes:

Asignación por Embarazo (AUE) : $122.471,72

: Asignación por Maternidad: equivalente a la remuneración bruta de la trabajadora

Asignación Prenatal