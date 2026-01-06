ANSES enero 2026: Calendario de pagos, fechas de cobro y montos actualizados con aumento y bono

El comienzo de un nuevo año suele traer definiciones clave para millones de beneficiarios del sistema previsional y de asignaciones sociales. En enero, los movimientos en los haberes, los refuerzos y el orden de cobro vuelven a estar en el centro de la escena, especialmente para quienes dependen de estos ingresos para organizar sus gastos mensuales.
ANSES confirmó el calendario de pagos de enero 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma oficial de pagos para enero de 2026, ordenado según la terminación del DNI. Durante el primer mes del año, jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,47%, en línea con la fórmula de movilidad basada en la inflación.
Además, los jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo continúan percibiendo un bono extraordinario de $70.000, que se mantiene vigente también en enero.
Jubilaciones que no superan el haber mínimo: fechas de cobro
Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobran en las siguientes fechas:
- DNI terminados en 0: viernes 9 de enero
- DNI terminados en 1: lunes 12 de enero
- DNI terminados en 2: martes 13 de enero
- DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero
- DNI terminados en 4: jueves 15 de enero
- DNI terminados en 5: viernes 16 de enero
Pensiones no contributivas: cuándo se pagan en enero
Las Pensiones No Contributivas (PNC) se acreditan según el siguiente esquema:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero
AUH y asignación familiar por hijo: cronograma de enero
Las fechas de cobro para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo son:
- DNI terminados en 0: viernes 9 de enero
- DNI terminados en 1: lunes 12 de enero
- DNI terminados en 2: martes 13 de enero
- DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero
- DNI terminados en 4: jueves 15 de enero
- DNI terminados en 5: viernes 16 de enero
Asignación por embarazo: fechas de pago
La Asignación por Embarazo (AUE) se paga de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: lunes 12 de enero
- DNI terminados en 1: martes 13 de enero
- DNI terminados en 2: miércoles 14 de enero
- DNI terminados en 3: jueves 15 de enero
- DNI terminados en 4: viernes 16 de enero
Prenatal y maternidad: cuándo se cobran
Las prestaciones por Prenatal y Maternidad se acreditan según este cronograma:
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 14 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 15 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 16 de enero
Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero 2026
Con el aumento del 2,47% y el bono extraordinario, los montos quedan de la siguiente manera:
Jubilaciones y PUAM
- Jubilación mínima: $349.299,32 + bono de $70.000 = $419.299,32
- Jubilación máxima: $2.350.453,71
- PUAM: $279.439,46 + bono de $70.000 = $349.439,46
Pensiones no contributivas
- PNC por invalidez o vejez: $244.509,52 + bono de $70.000 = $314.509,52
- PNC para madres de siete o más hijos: $349.299,31 + bono de $70.000 = $419.299,31
Montos de la AUH y asignaciones familiares en enero
Los valores actualizados de las asignaciones son:
- Asignación Universal por Hijo: $125.518
- AUH por hijo con discapacidad: $408.705
Asignaciones familiares por hijo con discapacidad
- Ingresos hasta $971.786: $204.361
- Entre $971.786,01 y $1.425.219: $144.571
- Desde $1.425.219,01: $91.243
Asignación por embarazo, prenatal y maternidad: montos vigentes
Los valores para enero de 2026 son los siguientes:
- Asignación por Embarazo (AUE): $122.471,72
- Asignación por Maternidad: equivalente a la remuneración bruta de la trabajadora
Asignación Prenatal
- Ingresos hasta $971.786: $62.765
- Entre $971.786,01 y $1.425.219: $42.337
- Entre $1.425.219,01 y $1.645.464: $25.608
- Entre $1.645.464,01 y $5.146.094: $13.211