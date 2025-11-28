ANSES: ¿Cuánto se cobra hoy y cuáles son las prestaciones sociales a recibir?

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) finaliza hoy la entrega de las prestaciones sociales correspondientes a noviembre de 2025. Este viernes 28 de noviembre se efectúa el pago de las jubilaciones que exceden un haber mínimo y del Seguro de Desempleo, entre otros beneficios.

Como es habitual, la distribución de estas ayudas se realiza a lo largo del mes, según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En este mes, las prestaciones sociales de Anses reciben una suba del 2,08%, de acuerdo con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1%. Es importante destacar que para estos ajustes se consideran los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, lo que permite obtener el valor exacto actualizado.

Quiénes cobran este viernes 28 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo: DNI terminados en 8 y 9.

Prestación por Desempleo: DNI terminados en 8 y 9.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): todas las terminaciones de documento, del 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Quienes necesiten información sobre su turno para recibir el pago de las prestaciones pueden consultar el calendario de noviembre 2025 de la Anses.

El calendario de pagos se organiza de acuerdo a la terminación del documento, lo que permite a los beneficiarios planificar sus cobros.

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Los titulares de prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar el lugar y fecha de su próximo cobro a través del portal web del organismo.

Para ello, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses.

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL.

Hacer clic en el botón “Consulta”.

Si corresponde, el sistema mostrará el lugar y la fecha de cobro.

Este procedimiento asegura que todos los beneficiarios puedan acceder de manera rápida a la información necesaria sobre sus prestaciones.