ANSES: ¿Cuánto vas a cobrar por hijo en enero 2026 según tu salario familiar?

Ignacio Hernández
¿Cuánto vas a cobrar por hijo en enero de 2026 según tu sueldo familiar?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un aumento del 2,34% en los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que se implementará en enero de 2026. Esta actualización, basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, afectará a trabajadores registrados, monotributistas y otros beneficiarios del sistema en Argentina.

El incremento fue decidido tras el rechazo del Congreso a la iniciativa del Gobierno de Javier Milei de eliminar los ajustes mensuales por movilidad. De esta manera, las asignaciones familiares seguirán ajustándose mes a mes en función de la inflación, tal como establece el Decreto 848/2025.

SUAF: ¿Cuánto vas a cobrar según el rango que te corresponde?

Refuerzo suaf 2024

Los valores de la asignación por hijo varían de acuerdo con los ingresos del grupo familiar. A continuación, se detallan los montos estimativos para enero de 2026:

  • Rango 1: $64.131 (un aumento de $2.879 respecto de diciembre), Ingresos familiares hasta $950.000.

  • Rango 2: $43.258 (sube $1.942), Ingresos familiares hasta $1.395.000.

  • Rango 3: $26.165 (incremento de $1.175), Ingresos familiares hasta $1.620.000.

  • Rango 4: $13.498 (aumenta $606), Ingresos familiares hasta $5.146.000.

Estos importes son estimativos y surgen de aplicar el índice de movilidad a los valores actuales. Anses confirmará los montos oficiales hacia fines de diciembre. Además, el organismo establecerá nuevos topes de ingresos para acceder al beneficio, siendo el ingreso mínimo del grupo familiar de $2.573.046 y el máximo de $5.146.093.

Asignación por hijo con discapacidad

Para aquellos hijos con Certificado Único de Discapacidad (CUD), la asignación es mayor y no tiene límite de edad. Los valores estimados para enero de 2026 son:

  • Rango 1: $208.807 (sube $9.374).

  • Rango 2: $147.717 (incremento de $6.631).

  • Rango 3: $93.228 (aumenta $4.185).

Formulario Madres: Cómo solicitar el cambio de titularidad

Las madres que tengan la tenencia de sus hijos pero no perciban el SUAF pueden iniciar el trámite de cambio de titularidad mediante el Formulario Madres de Anses. Este trámite es presencial y declarativo, y no requiere una sentencia judicial de embargo.

Desde el organismo aclaran que este trámite no convierte el SUAF en la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni sustituye la obligación del otro progenitor de cumplir con el pago de la cuota alimentaria.

