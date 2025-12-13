ANSES: cuánto aumentan las jubilaciones, AUH y pensiones desde enero 2026

El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de ajustes en las prestaciones sociales, especialmente en un escenario donde la inflación continúa marcando el ritmo de los ingresos. Con la publicación de los últimos datos oficiales, las miradas vuelven a posarse sobre los haberes que paga la ANSES y el impacto que tendrán las actualizaciones mensuales previstas por la normativa vigente.

Cómo se aplicará el aumento de enero de 2026

A partir de enero de 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales tendrán un incremento del 2,5%, en línea con la inflación de noviembre informada por el Indec.

El ajuste se realiza bajo la fórmula establecida en el DNU 274/24, que dispone:

Actualizaciones mensuales y automáticas .

. Aplicación directa según la variación del Índice de Precios al Consumidor.

Sin necesidad de resoluciones adicionales por parte de ANSES.

De este modo, el aumento impactará de manera inmediata en todos los haberes del sistema previsional y en las principales prestaciones sociales.

Cuánto será la jubilación mínima y máxima en enero

Con el incremento del 2,5%, la jubilación mínima pasará a $349.401,58 a partir de enero. Este monto corresponde al haber mensual sin adicionales.

En cuanto al haber máximo, ascenderá a $2.351.141,84, reflejando el mismo porcentaje de actualización.

Estos valores surgen exclusivamente del ajuste por inflación y no contemplan refuerzos extraordinarios.

Qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, destinado a quienes perciben los haberes más bajos.

Por el momento:

El bono no está confirmado para enero.

para enero. Su continuidad suele anunciarse sobre el cierre del calendario de pagos .

. En caso de mantenerse, el ingreso mínimo total alcanzaría los $419.401,58.

Se espera una definición oficial en los días previos al inicio del cronograma de pagos del primer mes del año.

Cómo quedan las pensiones y otras prestaciones previsionales

El aumento del 2,5% también impactará en otras prestaciones que administra la ANSES. Desde enero de 2026, los montos quedarían de la siguiente manera:

PUAM : $279.521,26.

: $279.521,26. Pensiones no Contributivas (PNC) : $317.885,75.

: $317.885,75. Prestación Básica Universal (PBU): $159.835,28.

Estos valores se actualizan bajo el mismo esquema de movilidad mensual vinculado a la inflación.

Aumento para la AUH y la asignación por embarazo

El ajuste de enero también alcanzará a las asignaciones familiares y sociales. Tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la Asignación por Embarazo (AUE) pasarán a cobrar $125.505 desde el primer mes de 2026.

Al igual que en el resto de las prestaciones, el incremento se aplica de forma automática y responde al IPC de noviembre, consolidando el esquema de actualizaciones mensuales que rige actualmente.