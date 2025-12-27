ANSES: ¿Cuándo cobro en enero? Calendario confirmado de jubilaciones, pensiones y AUH

Ana Salgueiro
ansesjpg.jpg

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha dado a conocer el calendario de pagos de enero de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Este cronograma detalla cómo se realizarán los depósitos, organizados por terminación de DNI, priorizando a quienes perciben haberes más bajos.

En el esquema propuesto, los jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo serán los primeros en recibir su pago. La Anses también confirmó las fechas específicas para la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros beneficios.

Fechas de cobro por prestación

¿Cuánto vas a cobrar por hijo en enero de 2026 según tu sueldo familiar?

A continuación, se detallan las fechas de pago de acuerdo a la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI 0: 9 de enero
  • DNI 1: 12 de enero
  • DNI 2: 13 de enero
  • DNI 3: 14 de enero
  • DNI 4: 15 de enero
  • DNI 5: 16 de enero
  • DNI 6: 19 de enero
  • DNI 7: 20 de enero
  • DNI 8: 21 de enero
  • DNI 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 23 de enero
  • DNI 2 y 3: 26 de enero
  • DNI 4 y 5: 27 de enero
  • DNI 6 y 7: 28 de enero
  • DNI 8 y 9: 29 de enero

Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • DNI 0: 9 de enero
  • DNI 1: 12 de enero
  • DNI 2: 13 de enero
  • DNI 3: 14 de enero
  • DNI 4: 15 de enero
  • DNI 5: 16 de enero
  • DNI 6: 19 de enero
  • DNI 7: 20 de enero
  • DNI 8: 21 de enero
  • DNI 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI 0: 9 de enero
  • DNI 1: 12 de enero
  • DNI 2: 13 de enero
  • DNI 3: 14 de enero
  • DNI 4: 15 de enero
  • DNI 5: 16 de enero
  • DNI 6: 19 de enero
  • DNI 7: 20 de enero
  • DNI 8: 21 de enero
  • DNI 9: 22 de enero

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI 0 y 1: 14 de enero
  • DNI 2 y 3: 15 de enero
  • DNI 4 y 5: 16 de enero
  • DNI 6 y 7: 19 de enero
  • DNI 8 y 9: 20 de enero

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)

  • Todas las terminaciones de DNI: del 12 de enero al 12 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: 9 de enero
  • DNI 2 y 3: 12 de enero
  • DNI 4 y 5: 13 de enero
  • DNI 6 y 7: 14 de enero
  • DNI 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: del 9 de enero al 12 de febrero

Prestación por Desempleo

  • DNI 0 y 1: 22 de enero
  • DNI 2 y 3: 23 de enero
  • DNI 4 y 5: 26 de enero
  • DNI 6 y 7: 27 de enero
  • DNI 8 y 9: 28 de enero

Con estas fechas, la Anses ordenará el primer calendario del año para millones de beneficiarios, un aspecto clave para la administración de gastos familiares tras las festividades y el inicio del nuevo ciclo anual.

