ANSES: ¿Cuándo cobro en enero? Calendario confirmado de jubilaciones, pensiones y AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha dado a conocer el calendario de pagos de enero de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Este cronograma detalla cómo se realizarán los depósitos, organizados por terminación de DNI, priorizando a quienes perciben haberes más bajos.

En el esquema propuesto, los jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo serán los primeros en recibir su pago. La Anses también confirmó las fechas específicas para la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros beneficios.

Fechas de cobro por prestación

A continuación, se detallan las fechas de pago de acuerdo a la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 12 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 19 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI 0 y 1: 23 de enero

DNI 2 y 3: 26 de enero

DNI 4 y 5: 27 de enero

DNI 6 y 7: 28 de enero

DNI 8 y 9: 29 de enero

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 12 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 19 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 12 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 19 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 14 de enero

DNI 2 y 3: 15 de enero

DNI 4 y 5: 16 de enero

DNI 6 y 7: 19 de enero

DNI 8 y 9: 20 de enero

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del 12 de enero al 12 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de enero

DNI 2 y 3: 12 de enero

DNI 4 y 5: 13 de enero

DNI 6 y 7: 14 de enero

DNI 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de enero al 12 de febrero

Prestación por Desempleo

DNI 0 y 1: 22 de enero

DNI 2 y 3: 23 de enero

DNI 4 y 5: 26 de enero

DNI 6 y 7: 27 de enero

DNI 8 y 9: 28 de enero

Con estas fechas, la Anses ordenará el primer calendario del año para millones de beneficiarios, un aspecto clave para la administración de gastos familiares tras las festividades y el inicio del nuevo ciclo anual.