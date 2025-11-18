ANSES: ¿Cuándo cobrarán los beneficiarios de AUH y la Tarjeta Alimentar en diciembre?

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un aumento en sus mensualidades y la Tarjeta Alimentar en diciembre, según lo anunciado por la ANSES. Este cambio se implementará junto a nuevas estructuras de pago que buscan mejorar la distribución de los beneficios.

Fechas Clave para el Cobro de la AUH y la Tarjeta Alimentar

La ANSES ha establecido fechas específicas para el cobro de la Tarjeta Alimentar, que coincididirán con las mensualidades de la AUH. Este nuevo calendario prevé el pago agrupado de beneficiarios para optimizar el proceso. Las fechas propuestas son:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Aumento de la AUH en Diciembre: ¿Cuánto Recibirán los Beneficiarios?

ANSES confirmó un aumento del 2,34% en las Asignaciones Familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), que regirá a partir de diciembre de 2025. El monto bruto de la AUH por cada hijo menor de 18 años ascenderá a $122.467. Es fundamental recordar que, mensualmente, los beneficiarios reciben el 80% de este valor, mientras que el 20% restante ($24.493) se retiene y se cobra anualmente al presentar la Libreta AUH, que certifica la asistencia escolar, los controles de salud y el esquema de vacunación de los menores. A este monto mensual se le puede sumar el valor de la Tarjeta Alimentar, que no tuvo un aumento en diciembre, pero que eleva significativamente el ingreso total por familia según la cantidad de hijos.

Monto de la AUH y Pagos Complementarios (Diciembre 2025)

La siguiente tabla detalla el pago mensual por cada hijo, el monto de la Tarjeta Alimentar (según la cantidad de hijos en total), y el ingreso combinado:

Concepto Monto Individual por Hijo (Mensual) Total del Grupo Familiar con Tarjeta Alimentar Monto Bruto AUH $122.467 – Pago Mensual AUH (80% efectivo) $97.974 – Monto Retenido (20%) $24.493 – AUH por Hijo con Discapacidad (80% efectivo) $318.957,60 – Tarjeta Alimentar (1 hijo o embarazo) – $150.224 ($97.974 + $52.250) Tarjeta Alimentar (2 hijos) – $277.884 ($195.948 + $81.936) Tarjeta Alimentar (3 o más hijos) – $401.984 ($293.922 + $108.062)

Nota: Los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen fijos y se suman al monto neto de la AUH correspondiente. El monto a cobrar por el 20% retenido de la AUH de todo 2025 se liquidará al año siguiente, tras la presentación de la Libreta.

Detalles sobre la Tarjeta Alimentar: Nuevos Montos por Cantidad de Hijos

A pesar del aumento en la AUH, la Tarjeta Alimentar no reflejará cambios en su monto, aunque este dependerá de la cantidad de hijos del beneficiario. Los montos para diciembre se establecen de la siguiente manera: