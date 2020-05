ANSES: Cobro del IFE, Cuándo abren las oficinas y Aumento de Junio

La directora de ANSES Fernanda Raverta, quien asumió hace una semana al frente del organismo, indicó que uno de sus objetivos es retomar lo mejor de la institución:

"Tenemos que volver a ser la ANSES que te llevaba a Cataratas, que con la Tarjeta Argenta te permitía comprarle una computadora a tu nieto o hacerle un regalo para su cumpleaños. No puede ser lo que vimos, que hubo que usar la tarjeta para pagar la luz y el gas".

Y agregó "tenemos que ser un lugar amigable, con trámites sencillos y lo mismo vale para los bancos donde se pagan los beneficios. Vamos a abrir las oficinas pronto, con turnos y con la distancia adecuada.

Y también haremos en los próximos días el anuncio sobre el aumento de las jubilaciones de junio: la idea es que ese aumento le gane a la inflación y no sólo en las jubilaciones mínimas sino en la gran mayoría".

Cuándo vuelven a abrir las oficinas de ANSES

La directora de ANSES señalo que "aún no abrimos las puertas de las oficinas para el público, pero los empleados ya están trabajando adentro. Y, además, estamos trabajando en un sistema para otorgar turnos y mantener las distancias".

"Ni bien tengamos el sistema, las sucursales volverán a abrir. No vamos a poder atender como normalmente se hacía, pero vamos a abrir. No puede ser que nazca un chico y la madre no pueda obtener la Asignación Universal por Hijo, por ejemplo. Es nuestra prioridad, abrir nuestras oficinas".

Ampliarán la cantidad de beneficiarios del IFE

El Presidente, Alberto Fernández, quiere llevar de 8 a 11 millones la cantidad de beneficiarios de la Ayuda Familiar de Emergencia (IFE)

Atento a los efectos nocivos de la cuarentena obligatoria a la que están sometidos los argentinos por la pandemia, el presidente Alberto tiene definido ampliar la cantidad de beneficiarios del IFE de Anses de 8 a 11 millones de personas, extender ese beneficio un mes más y anunciar en los próximos días un aumento de la jubilación mínima.

La nueva batería de medidas de ayuda social y aumento jubilatorio se terminó de definir en los últimos días en la quinta de Olivos entre el ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la titular de ANSES, Fernanda Raverta y el secretario de la Presidencia Julio Vitobello, entre otros.

Desde el Gobierno señalaron que se están agilizando en estos días todos los mecanismos informáticos de ANSES para que unas 11 millones de personas puedan cobrar a fin de mes los $10.000 del IFE.

Hasta ahora, unas ocho millones de personas habían logrado acceder a ese beneficio en función de presentar documentación como trabajadores informales o monotributistas de baja categoría. Pero ahora el presidente Alberto Fernández está dispuesto a ampliar esa ayuda a los que quedaron afuera del IFE.

El jefe de Estado ya le dio instrucciones a la titular de ANSES para agilizar cuanto antes tanto la inscripción como el cobro del IFE.

Anticiparon que es muy probable que los beneficiarios del IFE que aún no percibieron la ayuda o que no fueron incorporados en la base de datos de ANSES cobren a fin de mes con el retroactivos las dos cuotas juntas ($20.000), en caso de ser necesario. Esto será en los primeros días de junio.

Sobre el aumento a Jubilados

Alberto Fernández anticipó que se otorgará un nuevo aumento a los jubilados en el mes de junio por decreto, aunque no especificó el monto de ese incremento. También destacó que esperan aplicar la nueva fórmula previsional para fin de año.

"Ya tenemos pautado el aumento que los jubilados van a percibir en junio, pero vamos a esperar que pase esto para darla a conocer", explicó el Presidente.

Cuándo pagan el IFE de Mayo

El Bono de $ 10.000 de ANSES (IFE) será pagado una vez más durante este mes de Mayo, asi lo anunció el Presidente Alberto Fernández hace pocos días en conferencia. Conocé más detalles en el siguiente enlace: Cuándo pagan bono de mayo