ANSES confirmó el calendario de pagos 2026: ¿cuándo cobro mi jubilación o pensión?

Ana Salgueiro
ANSES confirmó el calendario de pagos 2026: ¿cuándo cobro mi jubilación o pensión?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha oficializado el calendario de pagos correspondiente al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para el año 2026. Este esquema incluye las fechas específicas de cobro de jubilaciones, pensiones y cuotas del aguinaldo, en un total de 20 grupos conforme a la normativa establecida. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial bajo el número 349/2025.

¿Cuáles son las fechas de cobro en enero y febrero de 2026?

Las pensiones no contributivas y jubilaciones se pagarán en diferentes días, teniendo en cuenta la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. A continuación, se detallan las fechas para los meses de enero y febrero de 2026:

ANSES adelanta pagos de diciembre a jubilados: fechas y novedades clave
Mirá también:

ANSES adelanta pagos de diciembre a jubilados: fechas y novedades clave

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1 → 9 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3 → 12 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5 → 13 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7 → 14 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9 → 15 de enero

Jubilaciones: haberes que no superan el mínimo

  • DNI terminados en 0 → 9 de enero
  • DNI terminados en 1 → 12 de enero
  • DNI terminados en 2 → 13 de enero
  • DNI terminados en 3 → 14 de enero
  • DNI terminados en 4 → 15 de enero
  • DNI terminados en 5 → 16 de enero
  • DNI terminados en 6 → 19 de enero
  • DNI terminados en 7 → 20 de enero
  • DNI terminados en 8 → 21 de enero
  • DNI terminados en 9 → 22 de enero

Jubilaciones: haberes que superan el mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1 → 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3 → 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5 → 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7 → 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9 → 29 de enero

Calendario de pagos de marzo y abril de 2026

El calendario continuará con las siguientes fechas de cobro durante los meses de marzo y abril. A continuación se desglosa el cronograma:

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1 → 9 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3 → 10 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5 → 11 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7 → 12 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9 → 13 de marzo

Jubilaciones: haberes que no superan el mínimo

  • DNI terminados en 0 → 9 de marzo
  • DNI terminados en 1 → 10 de marzo
  • DNI terminados en 2 → 11 de marzo
  • DNI terminados en 3 → 12 de marzo
  • DNI terminados en 4 → 13 de marzo
  • DNI terminados en 5 → 16 de marzo
  • DNI terminados en 6 → 17 de marzo
  • DNI terminados en 7 → 18 de marzo
  • DNI terminados en 8 → 19 de marzo
  • DNI terminados en 9 → 20 de marzo

Jubilaciones: haberes que superan el mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1 → 23 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3 → 25 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5 → 26 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7 → 27 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9 → 30 de marzo

Este calendario de pagos también contempla las cuotas del aguinaldo a hacerse efectivas en junio y diciembre de 2026. Los beneficiarios deben estar atentos a estos cronogramas para poder gestionar adecuadamente sus finanzas.

¿Cómo será el nuevo cálculo de las jubilaciones de ANSES a partir del 2026?
Mirá también:

¿Cómo será el nuevo cálculo de las jubilaciones de ANSES a partir del 2026?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
ACCIDENTE RUTA 41 LOVOS
Tragedia en Ruta 41: una mujer murió tras un brutal choque esta madrugada
Provincia
anses cobro tramite
ANSES adelanta pagos de diciembre a jubilados: fechas y novedades clave
Anses
IMG 20251116 WA0000
Fuerte viento del sur azotará varias zonas de la Provincia este domingo
Provincia
corredor 2
Conmoción en el automovilismo: un piloto murió mientras corría la última vuelta
Nacionales
fresco agra
Domingo fresco y ventoso en la Provincia de Buenos Aires: mirá cómo sigue el tiempo
Provincia
argentina-contra-el-bullying
Nueva Ley: Padres deberán pagar multas si no actúan ante situaciones de bullying
Nacionales
fresco agrada
Mañanas frescas, tardes templadas: así seguirá el clima en la Provincia de Buenos Aires
Provincia

Más leídas