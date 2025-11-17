ANSES confirmó el calendario de pagos 2026: ¿cuándo cobro mi jubilación o pensión?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha oficializado el calendario de pagos correspondiente al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para el año 2026. Este esquema incluye las fechas específicas de cobro de jubilaciones, pensiones y cuotas del aguinaldo, en un total de 20 grupos conforme a la normativa establecida. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial bajo el número 349/2025.

¿Cuáles son las fechas de cobro en enero y febrero de 2026?

Las pensiones no contributivas y jubilaciones se pagarán en diferentes días, teniendo en cuenta la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. A continuación, se detallan las fechas para los meses de enero y febrero de 2026:

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1 → 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3 → 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5 → 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7 → 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9 → 15 de enero

Jubilaciones: haberes que no superan el mínimo

DNI terminados en 0 → 9 de enero

DNI terminados en 1 → 12 de enero

DNI terminados en 2 → 13 de enero

DNI terminados en 3 → 14 de enero

DNI terminados en 4 → 15 de enero

DNI terminados en 5 → 16 de enero

DNI terminados en 6 → 19 de enero

DNI terminados en 7 → 20 de enero

DNI terminados en 8 → 21 de enero

DNI terminados en 9 → 22 de enero

Jubilaciones: haberes que superan el mínimo

DNI terminados en 0 y 1 → 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3 → 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5 → 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7 → 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9 → 29 de enero

Calendario de pagos de marzo y abril de 2026

El calendario continuará con las siguientes fechas de cobro durante los meses de marzo y abril. A continuación se desglosa el cronograma:

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1 → 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3 → 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5 → 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7 → 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9 → 13 de marzo

Jubilaciones: haberes que no superan el mínimo

DNI terminados en 0 → 9 de marzo

DNI terminados en 1 → 10 de marzo

DNI terminados en 2 → 11 de marzo

DNI terminados en 3 → 12 de marzo

DNI terminados en 4 → 13 de marzo

DNI terminados en 5 → 16 de marzo

DNI terminados en 6 → 17 de marzo

DNI terminados en 7 → 18 de marzo

DNI terminados en 8 → 19 de marzo

DNI terminados en 9 → 20 de marzo

Jubilaciones: haberes que superan el mínimo

DNI terminados en 0 y 1 → 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3 → 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5 → 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7 → 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9 → 30 de marzo

Este calendario de pagos también contempla las cuotas del aguinaldo a hacerse efectivas en junio y diciembre de 2026. Los beneficiarios deben estar atentos a estos cronogramas para poder gestionar adecuadamente sus finanzas.