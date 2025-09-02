ANSES confirmó aumentos y bono adicional para septiembre ¿Cuáles son los nuevos montos?

El mes de septiembre trae novedades importantes para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Los haberes tendrán una actualización automática y, además, se otorgará un refuerzo económico para quienes perciben los ingresos más bajos.
Incremento por movilidad
ANSES informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán un 1,90% en septiembre, de acuerdo con la fórmula de movilidad que se ajusta según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio publicado por el INDEC.
Además, quienes perciban la jubilación o pensión mínima recibirán un bono extraordinario de $70.000. De esta forma:
- El haber mínimo quedará en $320.277,17, y al sumarle el bono alcanzará los $390.277,17.
- Para quienes superen la mínima, el bono será proporcional hasta llegar al mismo monto total de $390.277,17.
Montos de la PUAM y PNC
Además del aumento, se establecieron los nuevos valores para otros beneficios:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
(integrado por $256.221,74 de haber con aumento + $70.000 de bono).
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $294.194,02
(compuesto por $224.194,02 de haber con aumento + $70.000 de bono).
Nuevos valores de las asignaciones
Las asignaciones familiares y universales también se actualizan en septiembre:
- AUH: $115.088
- AUH por hijo con discapacidad: $374.745
- Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $57.549
Calendario de pagos
jubilaciones y pensiones
Las jubilaciones y pensiones se dividen según si el haber supera o no el mínimo establecido. Las fechas de cobro son las siguientes:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Asignaciones familiares y universales
ANSES también confirmó el calendario de pagos para las principales asignaciones familiares y universales.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Asignación por Embarazo:
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre
Asignación por prenatal y maternidad:
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre
Asignaciones pago único (matrimonio, adopción y nacimiento):
- Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre
Pensiones No Contributivas y asignaciones familiares
Pensiones no contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
Asignaciones familiares de pensiones no contributivas:
- Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre
Prestaciones por desempleo
ANSES también detalló los pagos correspondientes a los planes de prestación por desempleo.
Prestación por desempleo plan 1:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre
Prestación por desempleo plan 2:
- Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre