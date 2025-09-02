ANSES confirmó aumentos y bono adicional para septiembre ¿Cuáles son los nuevos montos?

El mes de septiembre trae novedades importantes para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Los haberes tendrán una actualización automática y, además, se otorgará un refuerzo económico para quienes perciben los ingresos más bajos.

Incremento por movilidad

ANSES informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán un 1,90% en septiembre, de acuerdo con la fórmula de movilidad que se ajusta según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio publicado por el INDEC.

Además, quienes perciban la jubilación o pensión mínima recibirán un bono extraordinario de $70.000. De esta forma:

El haber mínimo quedará en $320.277,17 , y al sumarle el bono alcanzará los $390.277,17 .

quedará en , y al sumarle el bono alcanzará los . Para quienes superen la mínima, el bono será proporcional hasta llegar al mismo monto total de $390.277,17.

Montos de la PUAM y PNC

Además del aumento, se establecieron los nuevos valores para otros beneficios:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

(integrado por $256.221,74 de haber con aumento + $70.000 de bono).

(integrado por $256.221,74 de haber con aumento + $70.000 de bono). Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $294.194,02

(compuesto por $224.194,02 de haber con aumento + $70.000 de bono).

Nuevos valores de las asignaciones

Las asignaciones familiares y universales también se actualizan en septiembre:

AUH : $115.088

: $115.088 AUH por hijo con discapacidad : $374.745

: $374.745 Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $57.549

Calendario de pagos

jubilaciones y pensiones

Las jubilaciones y pensiones se dividen según si el haber supera o no el mínimo establecido. Las fechas de cobro son las siguientes:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignaciones familiares y universales

ANSES también confirmó el calendario de pagos para las principales asignaciones familiares y universales.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo:

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Asignación por prenatal y maternidad:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones pago único (matrimonio, adopción y nacimiento):

Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas y asignaciones familiares

Pensiones no contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones familiares de pensiones no contributivas:

Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestaciones por desempleo

ANSES también detalló los pagos correspondientes a los planes de prestación por desempleo.

Prestación por desempleo plan 1:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por desempleo plan 2: