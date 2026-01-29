ANSES confirma el bono de febrero 2026: ¿cuánto será el aumento para jubilados?

Ana Salgueiro
anses suaf auh auejpeg.jpeg

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció la modalidad de pago del refuerzo extraordinario que recibirán jubilados y pensionados en febrero de 2026. Este esquema incluye ajustes por inflación, beneficiando especialmente a quienes perciben los haberes más bajos.

Cómo queda el bono para jubilados y pensionados de ANSES en febrero de 2026

El aumento de febrero se enmarca en el Decreto 274/2024, que establece una actualización automática y mensual de las prestaciones previsionales basada en la inflación oficial. Gracias a este mecanismo, los haberes se ajustan sin que los beneficiarios tengan que realizar ningún trámite, ya que el depósito se efectúa de manera directa en sus cuentas bancarias.

Con el incremento del 2,85%, los valores actualizados de las jubilaciones quedan definidos de la siguiente manera: la jubilación mínima asciende a $359.219,42, mientras que el haber máximo se fija en $2.358.940,75.

Por otra parte, el Gobierno nacional comunicó que durante febrero de 2026 se mantendrá el refuerzo extraordinario de $70.000. Este adicional no se ajusta por inflación y está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados con menores ingresos. El pago se efectúa junto con el haber mensual: se acredita en su totalidad a quienes perciben la jubilación mínima y de forma proporcional a quienes cobran montos superiores, hasta alcanzar el límite establecido por ANSES.

Con el aumento por movilidad y el bono extraordinario, los ingresos finales para el mes quedan conformados de la siguiente forma: la jubilación mínima alcanzará $429.219,42; la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $357.375,54; las pensiones no contributivas se ubicarán en $321.453,59; y la pensión para madres de siete hijos también ascenderá a $429.219,42. Estos montos representan el total a percibir por los beneficiarios durante el segundo mes del año.

Cuáles son las fechas de cobro para jubilados y pensionados de ANSES en febrero de 2026

El calendario de pagos se detalla de la siguiente forma:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero (adelantado por feriado de Carnaval)

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
