ANSES confirma el bono de febrero 2026: ¿cuánto será el aumento para jubilados?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció la modalidad de pago del refuerzo extraordinario que recibirán jubilados y pensionados en febrero de 2026. Este esquema incluye ajustes por inflación, beneficiando especialmente a quienes perciben los haberes más bajos.
Cómo queda el bono para jubilados y pensionados de ANSES en febrero de 2026
El aumento de febrero se enmarca en el Decreto 274/2024, que establece una actualización automática y mensual de las prestaciones previsionales basada en la inflación oficial. Gracias a este mecanismo, los haberes se ajustan sin que los beneficiarios tengan que realizar ningún trámite, ya que el depósito se efectúa de manera directa en sus cuentas bancarias.
Subsidios 2026: ¿Cómo anotarse al nuevo sistema que reemplaza al Plan Hogar y cuáles son los Requisitos?
Con el incremento del 2,85%, los valores actualizados de las jubilaciones quedan definidos de la siguiente manera: la jubilación mínima asciende a $359.219,42, mientras que el haber máximo se fija en $2.358.940,75.
Por otra parte, el Gobierno nacional comunicó que durante febrero de 2026 se mantendrá el refuerzo extraordinario de $70.000. Este adicional no se ajusta por inflación y está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados con menores ingresos. El pago se efectúa junto con el haber mensual: se acredita en su totalidad a quienes perciben la jubilación mínima y de forma proporcional a quienes cobran montos superiores, hasta alcanzar el límite establecido por ANSES.
Con el aumento por movilidad y el bono extraordinario, los ingresos finales para el mes quedan conformados de la siguiente forma: la jubilación mínima alcanzará $429.219,42; la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $357.375,54; las pensiones no contributivas se ubicarán en $321.453,59; y la pensión para madres de siete hijos también ascenderá a $429.219,42. Estos montos representan el total a percibir por los beneficiarios durante el segundo mes del año.
Cuáles son las fechas de cobro para jubilados y pensionados de ANSES en febrero de 2026
El calendario de pagos se detalla de la siguiente forma:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero (adelantado por feriado de Carnaval)
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero