Anses sin IFE: ¿Qué bonos y planes sociales habrá en Abril?

Hoy comienza el mes de abril y la Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) ya develó qué bonos y prestaciones se pagarán este mes.

Bajo este contexto, la Anses informó algunas fechas en que se cobrarán bonos y prestaciones de abril 2021; además de un nuevo bono extra de $1500 que recibirán los jubilados y pensionados, el cual se repetirá en mayo.

Así, el mes de abril, aunque sin el bono del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), tendrá una serie de bonos y prestaciones. Seguí leyendo esta nota y conocé cuáles son y si te corresponde cobrar alguno.

Bonos y prestaciones de abril 2021

Para este mes de abril, además del bono extra de $1500 para jubilados y pensionados (que además se repetirá en mayo), los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) también tendrán un pago doble.

Pensiones no contributivas en Abril

Las pensiones no contributivas (PNC) son un beneficio social que cobran quienes no tienen recursos económicos ni trabajo formal. Actualmente existen 3 tipos de Pensiones no contributivas, las cuales son:

Pensión no Contributiva por Invalidez: la cobran quienes acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral; y que además, estén en situación de vulnerabilidad social. Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos: la cobran mujeres que tengan o hayan tenido siete hijos o más; sin importar su edad edad y estado civil. Pensión no Contributiva por Vejez: la cobran quienes tengan 70 años o más, que a su vez, no tengan cobertura previsional o no contributiva.

Finalmente podés consultar turnos para préstamos destinados a jubilados y pensionados en “Mi Anses” en el sitio web de dicho organismo.