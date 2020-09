ANSES: Nuevo bono de $16.875 para víctimas de violencia de género

La Anses y el el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) lanzaron el programa "Acompañar" para vícitimas de violencia de genero. El lanzamiento del programa se hizo oficial mediante el decreto 734/2020 que se publicó hoy en el Boletín Oficial.

Según el comunicado de organismo previsional, "Acompañar" consiste en una asignación de $16.875 para personas en riesgo por violencia de género.

En este sentido, el programa tiene como fin ayudar a "solventar los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias".

"Estamos convencidas de que es necesario reconocer las capacidades y fortalecer los recursos de las personas para que puedan construir proyectos de vida libres de violencia", explicó la ministra Elizabeth Gómez mediante un comunicado.

Programa "Acompañar" de Anses

"Acompañar" es una asignación no reintegrable, personal, no renovable y no contributiva equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil de $16.875; el cual tendrá un período de 6 meses consecutivos y alcanzará a todas las provincias del país.

Asimismo, su objetivo es brindar un apoyo económico a personas que se encuentren en riesgo por violencia de género; por lo que la asignación es para gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida independiente y sin violencia.

Además, el programa busca fortalecer las redes para la autonomía económica de la comunidad LGBTI+ en situación de violencia de género.

¿Para quiénes es la asignación del programa "Acompañar?

Esta Asignación se dirige a personas en situación de riesgo por violencia de género; por lo que comprende a mujeres y personas LGBTI+, bisexuales, lesbianas, gays, transgénero e instersexuales.

Por otra parte, "Acompañar" es compatible con la AUH, la AUE, el IFE, el Monotributo Social y el Trabajo registrado bajo el régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

