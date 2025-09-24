ANSES anunció nuevo aumento para jubilados y AUH: ¿cuánto se cobrará en octubre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha anunciado un incremento en los haberes de jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este ajuste se realiza en el marco de la ley de movilidad, que se basa en la inflación registrada hace dos meses.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en octubre con el nuevo aumento?

Según el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto fue del 1,9%, pero el ajuste será del 1,88% debido a que se consideran dos dígitos para las actualizaciones.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 331.037

Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $ 298.408

¿Cuánto cobrarán los titulares de AUH con el aumento en octubre?

Con el aumento por la inflación de agosto, los titulares de AUH pasarán a cobrar un haber bruto de $ 117.229. Se liquidará el 80%, equivalente a $ 93.783, mientras que el 20% restante estará disponible tras la presentación de la Libreta AUH.

Pensión Madre de 7 hijos: $ 396.298

¿Cuál es el calendario de pagos de ANSES para jubilados, pensionados y AUH?

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo?

DNI terminados en 0: a partir del 8 de octubre

DNI terminados en 1: a partir del 9 de octubre

DNI terminados en 2: a partir del 10 de octubre

DNI terminados en 3: a partir del 13 de octubre

DNI terminados en 4: a partir del 14 de octubre

DNI terminados en 5: a partir del 15 de octubre

DNI terminados en 6: a partir del 16 de octubre

DNI terminados en 7: a partir del 17 de octubre

DNI terminados en 8: a partir del 20 de octubre

DNI terminados en 9: a partir del 21 de octubre

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo?

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de octubre

¿Cuándo cobran los titulares de AUH?