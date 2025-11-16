ANSES adelanta pagos de diciembre a jubilados: fechas y novedades clave

Ana Salgueiro
En un importante anuncio, la ANSES adelantó el calendario de pagos para jubilados, comenzando el 9 de diciembre de 2025. Esta medida generó diversas reacciones, ya que se prevé que en la misma fecha se efectúe el pago de beneficios como el aguinaldo y un bono extraordinario.

Detalles del Calendario de Pago de ANSES para Jubilados

El nuevo calendario de pagos será organizado por terminaciones de DNI, facilitando así el acceso para millones de jubilados y pensionados. Las fechas iniciales son las siguientes:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Aumento en el Haber Mínimo y Nuevas Cifras para diciembre

De acuerdo con los datos del INDEC, el aumento para los jubilados se fijó en 2.34%, marcando el incremento más destacado desde mayo. Este ajuste se implementa estructuralmente debido a la decisión del gobierno de que los aumentos se alineen con la inflación del mes anterior.

Desde el cambio realizado en julio de 2024, ya no se consideran aumentos trimestrales, lo que ha generado una mayor previsibilidad para los beneficiarios. A continuación, un resumen de los aumentos previos:

  • Mayo: 1.5%
  • Junio: 1.6%
  • Julio: 1.9%
  • Septiembre: 2.1%

Con este aumento, los montos a cobrar en diciembre para jubilados de ANSES son los siguientes:

Descripción Monto
Haber mínimo: $340.746
Aguinaldo (SAC): $170.373
Bono extraordinario: $70.000
Total a cobrar en diciembre: $581.119

Este calendario y las actualizaciones son cruciales para los beneficiarios, quienes dependen de estos ingresos para cubrir sus necesidades básicas. La ANSES y el gobierno de Javier Milei continúan trabajando para garantizar la seguridad financiera de este sector tan vulnerable de la población.

Más leídas