ANSES actualiza sus prestaciones: ¿Cuánto cobran jubilados y asignaciones en diciembre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los nuevos montos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares para el mes de diciembre. Este ajuste, correspondiente a un 2,3%, se basa en el índice de inflación de octubre y tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios.

ANSES aplica ajustes para diciembre de 2025

Según la información proporcionada por la ANSES, el ajuste se realiza en el marco del Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales en lugar de trimestrales. El mismo decreto confirma también el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, para un grupo específico de beneficiarios. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos.

Montos de las prestaciones de ANSES en diciembre de 2025

Los montos actualizados de las prestaciones de ANSES para diciembre 2025 son los siguientes:

Jubilación mínima

El haber alcanzó los $340.826,90. Con el bono extraordinario de $70.000, el monto total asciende a $410.826,90. Incluyendo el aguinaldo, el ingreso llega a $581.318.

Jubilación máxima

El valor es de $2.293.160,10. Con el aguinaldo, el monto total supera los $3.439.000.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

El haber quedó en $272.624,77. Con el bono y el aguinaldo, el ingreso total alcanza los $479.055,50.

Pensión No Contributiva

El monto es de $311.653,76. Con el bono, suma $381.653,76.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

El monto subió a $122.471,72 por menor a cargo. ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el pago mensual es de $97.974.

Asignación por Hijo con Discapacidad

El valor total llegó a $398.775,21, con un pago directo de $318.957,60.

Asignaciones Familiares por Hijo (según Ingreso del Grupo Familiar – IGF)

IGF hasta $891.041 : $61.223,26

: IGF entre $891.041,01 y $1.306.800 : $41.296,83

y : IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746 : $24.972,87

y : IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17

Asignación por Embarazo

El monto es de $122.467, con un pago directo de $97.974.

En zonas australes como Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Patagones, los montos son más altos por un adicional geográfico:

Asignación Universal por Hijo en el Sur

AUH: $159.178 (pago mensual: $127.342,40 )

(pago mensual: ) AUH por discapacidad: $414.644,80 (pago mensual: $331.715,80)

Tarjeta Alimentar se mantiene estable

Los montos de la Tarjeta Alimentar no tendrán cambios y se mantienen en:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Además, el Complemento Leche 1.000 Días ofrece un apoyo adicional de $42.711 por hijo menor de 3 años. Los beneficiarios de la Libreta AUH pueden recuperar el 20% retenido, con un máximo de $165.000 por hijo al presentar los certificados correspondientes.