Aníbal Fernández acusó de mercenario a Sergio Berni y escala la tensión entre ambos Ministros

“No tengo ganas de pelear con mercenarios”, fue la dura frase que utilizó el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para terminar con los cruces que inició su par bonaerense, Sergio Berni, por la supuesta falta de colaboración de las fuerzas federales para combatir las muertes por cocaína envenenada.

“Mi abuela decía que dos no se pelean si uno no quiere. Yo no tengo ningún interés en pelear con alguien que fue mi amigo. Que se pelee solo”, dijo Aníbal Fernández, al referirse a los dichos de Berni.

Berni se había mostrado molesto por el polémico tuit que había publicado Fernández en sus redes sociales burlándose de él mientras seguían apareciendo muertes por la cocaína envenenada. “Lo de Aníbal Fernández es patético. Estábamos a la puerta de una gran catástrofe masiva y ponerse a chicanear, sacarle el cuerpo…”, cuestionó el ministro de Axel Kicillof.

“Si a mi ex amigo se le da por ir a los medios y lo recogen de todos es porque algo tenía preparado. Se ve que le han dado un par de caramelos para que diga lo que dijo y así están las cosas, yo no tengo ganas de pelearme porque no le voy a dar bola”, agregó Fernández en declaraciones televisivas.

A su vez, el funcionario nacional aseguró que “él (Berni) solo tiene el background de lo que le cuentan, no de lo que sucede”. “Tenemos cuatro fuerzas federales. Hoy, a partir de la ley que permitió que las provincias se pudieran meter en este tema, cosa de la que estuve en contra, permiten que ellos actúen de esa forma. Voy a trabajar para derogarla. Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene un trabajo muy fuerte contra el narcotráfico”, añadió.