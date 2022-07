Ángel de Brito no aguantó más y reveló todo el maltrato que sufrió por parte de El Trece

Ángel de Brito fue una primerísima figura de El Trece hasta que, de manera sorpresiva, decidió irse del canal para sumarse a América TV.

En teoría, la relación entre el conductor y su excanal estaba muy bien, pero ahora todo cambió por la fuerte declaración que hizo el animador en sus redes sociales.

Ángel de Brito respondió preguntas de sus seguidores a través de Instagram y no tuvo filtros. “¿Por qué los del Trece están ortivas con vos, que no te prestan figuras?“, lo consultó un fan.

El conductor reveló que, en realidad, el problema venía de antes y escrachó sin piedad a sus exjefes: “Nunca colaboraron con invitados, ni estando en el canal“.

Ángel no ocultó su mala relación con El Trece, un canal que abandonó en medio de una fuerte disputa mediática.

Posteriormente, Ángel de Brito agregó: “Feliz de haber vuelto a América”. Cuando quisieron saber si le gustaría tener a Carmen Barbieri de panelista, el conductor volvió a cargar contra su excanal: “El Trece no la deja venir ni de invitada”.

En la actualidad, Carmen Barbieri es panelista, junto a Nicole Neumann, de Guido Kaczka en su programa “Los 8 escalones del millón”.

En una entrevista con María Laura Santillán, Ángel había confesado: “Del Trece me fui por varios motivos. En principio por el descuido que tenía el programa. Me parece que el programa no merecía un cambio de horario, falta de atención y falta de promoción“.