Anamá Ferreira le respondió a Alberto Fernández tras la polémica frase: “No somos monos”

Tras la visita del presidente español Pedro Sánchez, Alberto Fernández generó polémica en las redes sociales con una frase: “Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Eran barcos que venían de allí, de Europa”. Pero tras varias opiniones, la más destacada fue Anamá Ferreira.

Al igual que varios usuarios, la ex modelo brasileña que vive desde hace años en Argentina, indicó que sintió una “tristeza infinita” por lo que dijo el presidente. A través de Twitter compartió un video en el que expresó: “No somos monos. Somos una nación maravillosa. Brasil y Argentina un solo corazón”.

Además, agregó: “Decir que el pueblo brasilero vino de la selva es decir que son macacos, es alimentar esa manera de decirle que tenía la gente, o por ejemplo, la revista Gráfico que titulaba ‘ahí vienen los brasileros, ahí vienen los macacos’ cuando se enfrentaba la Selección de Brasil con la de Argentina”.

No somos Monos somos una nación maravillosa #Brasil y #argentina un solo corazón,ustedes que puedan? pic.twitter.com/kwoDND0XEW — Anamá Ferreira 🍍 (@AnamaFerreira) June 9, 2021

“Yo pensé que se había pasado eso. Les recomiendo a todos que lean y conozcan a Pedro Álvares Cabral, que fue el primer europeo en llegar a Brasil y quien lo descubrió en el 1500″, expresó Anamá.

Emocionada, Anamá señaló: “No tengo palabras, no sé que decir porque el que lo dijo fue un Presidente y no puedo desmentirlo, pero hoy debo hacerlo, como mujer brasilera, como negra. Nosotros no venimos de la selva, usted tiene que ir y conocer a los 250 millones de brasileros”.

Antes de finalizar el tema, en un tono de enojo por la desafortunada frase de Alberto Fernández, Ferreira lo invitó a charlar sobre la historia de Brasil.