Amenazaron a Lola, la hija de Jorge Lanata: Qué le pasó a la joven de 19 años

Lola, la hija de Jorge Lanata, denunció que fue amenazada después de que el periodista dijera, en su programa de Radio Mitre, que Wanda Nara tiene una cruel enfermedad.

En sus redes sociales, la joven escribió: "Hola, vengo a hacer un descargo porque me parece que esto ya llegó a un límite. Los que conocen a mi papá saben que el viernes en la radio dio una noticia muy desafortunada".





La adolescente remarcó: "Sin importar si yo estoy de acuerdo o no con lo qué pasó, lo que quiero decir va más allá de eso. Yo no fui la que dio la noticia. Estos últimos días no pare de recibir desde insultos hasta amenazas de la gente. No termino de comprender porque tengo que ser yo la que recibe todos los mensajes".

Lola cerró su mensaje expresando: "Les pido que, por favor, si tienen algo para dejar o de que quejarse no me escriban a mi, no me metan en algo que yo no hice ni puedo controlar. Espero que estén bien".