Amalia Granata contra L-Gante: “No es artista, es un emergente de una sociedad en decadencia”

El referente de la cumbia 420 Elian Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, mostró con orgullo un reconocimiento que le hizo una marca de pinturas por su “aporte a la cultura y la música” y esto generó una feroz crítica de Amalia Granata, actual diputada provincial de Santa Fe.

El artista de 22 años exhibió en sus redes sociales la placa que tiene colgada en una pared de su hogar. “Mirá el detalle que veo siempre acá en mi casa”, se lo escucha decir al músico de General Rodríguez en una historia de Instagram, para sus más de 5 millones de seguidores.

Se trata de un reconocimiento que le otorgó una empresa bonaerense al esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura. Sin embargo, tras compartir el breve homenaje, L-Gante fue duramente criticado por Granata en una entrevista radial.

En el programa Polino Auténtico, de Radio Mitre, la legisladora del bloque Somos Vida, modelo y panelista afirmó que al cantante de cumbia le “queda grande la palabra artista”.

Y agregó: “Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional, pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel. ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’!”

Además, sostuvo que no cree “que estos chicos sean artistas” sino que para ella se trata de “emergentes de una sociedad en decadencia”.

La nota en la radio terminó con una discusión entre la diputada rosarina y la periodista Mariana Brey, que intentó defender al cantante y dijo que el arte es “subjetivo”. Granata, enojada, se despidió pidiéndole que no la tratara de “ignorante”.