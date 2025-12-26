Alquileres de verano 2026: cuáles son los destinos más elegidos y cómo viene la demanda

Con la temporada estival cada vez más cerca, el mercado de alquileres temporarios empezó a mostrar señales claras de movimiento anticipado. La planificación previa, las condiciones climáticas esperadas y los cambios en el comportamiento de los viajeros vuelven a marcar el pulso de una actividad clave para el turismo argentino.

Fuerte anticipo en la búsqueda de alquileres temporarios

El interés por alquileres de verano en Argentina registró un salto cercano al 50% en comparación con meses anteriores, según un relevamiento del sector inmobiliario digital. El crecimiento más pronunciado se dio durante octubre y noviembre, lo que refleja una tendencia cada vez más marcada a cerrar alojamiento con mayor anticipación.

En un contexto económico que obliga a organizar gastos con previsión, el alquiler temporario se consolida como la opción preferida para quienes buscan flexibilidad, comodidad y mayor control del presupuesto vacacional.

Mar del Plata encabeza el ranking de destinos más buscados

Dentro del relevamiento, Mar del Plata se mantiene como el destino más elegido para la temporada de verano, reafirmando su liderazgo histórico en la Costa Atlántica. La ciudad combina oferta gastronómica, espectáculos, playas extensas y una amplia disponibilidad de propiedades temporarias.

Detrás de Mar del Plata aparece un abanico de destinos que mezcla balnearios tradicionales, escapadas cercanas y grandes centros urbanos, mostrando una diversificación en las preferencias de los viajeros.

Los cinco destinos más elegidos para alquilar en verano

De acuerdo con el informe, los lugares que concentran la mayor cantidad de búsquedas de alquileres temporarios son:

Mar del Plata

Pinamar

Ciudad de Buenos Aires

Villa Gesell

Tigre

Este listado combina opciones de playa, turismo urbano y escapadas cortas, especialmente atractivas para estadías de pocos días.

El Top 10 completo de destinos con mayor demanda

Además de los cinco primeros, el ranking se completa con otros destinos que ganan protagonismo por su entorno natural, tranquilidad o cercanía a los grandes centros urbanos:

San Bernardo

Pilar

Mar Azul

Costa Esmeralda

Mar de las Pampas

La presencia de barrios privados, zonas de quintas y localidades más tranquilas refleja la búsqueda de experiencias menos masivas, especialmente entre familias y grupos que priorizan el descanso.

El clima también influye en la elección de vacaciones

Según proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia de Buenos Aires será una de las regiones con temperaturas más elevadas durante el verano 2026, junto con provincias como San Luis. Este factor climático incide directamente en la elección de destinos y explica, en parte, el crecimiento sostenido de la demanda en la Costa Atlántica y zonas cercanas al AMBA.

Pocas provincias concentran la mayor parte del turismo

El turismo en Argentina muestra un alto nivel de concentración geográfica, incluso en un escenario desafiante marcado por el encarecimiento en dólares. Un informe elaborado por Fundar, en base a datos oficiales, señala que:

Ciudad de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

Córdoba

Río Negro

explican más del 60% de las pernoctaciones tanto de turistas nacionales como extranjeros.

Dentro de ese grupo se destacan los balnearios bonaerenses, las sierras cordobesas y destinos consolidados como Bariloche.

Las provincias que completan el mapa turístico

El Top 10 de jurisdicciones con mayor actividad turística se completa con:

Mendoza

Misiones

Neuquén

Salta

Santa Cruz

Santa Fe

Allí sobresalen destinos como Puerto Iguazú, San Martín de los Andes, El Calafate y Rosario, además de varias capitales provinciales que concentran viajes de corta duración.

En el extremo opuesto, La Rioja, Formosa y Catamarca aparecen como las provincias con menor recepción turística, representando en conjunto menos del 1% de las pernoctaciones, una situación asociada al menor desarrollo de infraestructura turística.