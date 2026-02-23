Alineación de planetas 2026: ¿Cuándo ver el “desfile celestial” desde Argentina y cómo observarlo?

El cielo de febrero de 2026 se prepara para despedir el mes con uno de los eventos astronómicos más impactantes de los últimos tiempos. Se trata de un “desfile planetario” que agrupará a seis mundos de nuestro sistema solar en una misma región del firmamento. Este fenómeno, que podrá disfrutarse desde cualquier rincón de Argentina, ofrece una oportunidad única tanto para observadores experimentados como para aficionados, ya que la mayoría de los protagonistas serán visibles sin necesidad de equipos profesionales.

Cuándo y a qué hora ver la alineación en Argentina

La fecha clave para este espectáculo será el sábado 28 de febrero de 2026. Aunque el fenómeno es perceptible durante los días previos y posteriores, esa noche marcará el punto de mayor concentración visual.

Los seis protagonistas del desfile

El momento ideal para iniciar la observación en territorio argentino será entre 30 y 60 minutos después de la puesta del Sol. Es una ventana de tiempo crítica: hay que esperar a que el cielo comience a oscurecer para que el brillo de los planetas resalte, pero antes de que los astros más cercanos al horizonte, como Mercurio y Venus, se oculten por completo.

Desde la perspectiva terrestre, los planetas no formarán una línea recta perfecta, sino que se distribuirán en un arco suave siguiendo la eclíptica, la línea imaginaria por donde transitan los astros en el cielo.

Venus: Será el objeto más brillante y fácil de identificar hacia el oeste, actuando como el “faro” que guiará la vista.

Será el objeto más brillante y fácil de identificar hacia el oeste, actuando como el “faro” que guiará la vista. Júpiter: Se destacará por su intensa luz blanca y permanecerá visible durante gran parte de la noche, ubicándose más alto en el cielo.

Se destacará por su intensa luz blanca y permanecerá visible durante gran parte de la noche, ubicándose más alto en el cielo. Saturno: Con un brillo moderado y una tonalidad levemente amarillenta, aparecerá en una posición intermedia.

Con un brillo moderado y una tonalidad levemente amarillenta, aparecerá en una posición intermedia. Mercurio: Es el mayor desafío de la noche. Se ubicará muy bajo cerca del horizonte oeste y se ocultará rápidamente tras el atardecer.

Es el mayor desafío de la noche. Se ubicará muy bajo cerca del horizonte oeste y se ocultará rápidamente tras el atardecer. Urano y Neptuno: Los gigantes gaseosos más lejanos también forman parte de la alineación, pero sus brillos son tan tenues que resultan invisibles al ojo humano. Para detectarlos, será indispensable el uso de binoculares (en el caso de Urano) o un telescopio pequeño (para Neptuno).

Cómo observar el fenómeno desde Argentina

Para garantizar una experiencia exitosa, es fundamental seguir una serie de recomendaciones prácticas adaptadas a la geografía local:

Buscar el horizonte oeste despejado: Dado que varios planetas estarán a baja altura, es necesario evitar obstáculos como edificios altos, árboles o montañas hacia el punto donde se pone el Sol.

Dado que varios planetas estarán a baja altura, es necesario evitar obstáculos como edificios altos, árboles o montañas hacia el punto donde se pone el Sol. Huir de la contaminación lumínica: Si bien los planetas más brillantes pueden verse desde las ciudades, el espectáculo es mucho más impresionante en zonas rurales o parques alejados de las luces intensas.

Si bien los planetas más brillantes pueden verse desde las ciudades, el espectáculo es mucho más impresionante en zonas rurales o parques alejados de las luces intensas. El rol de la Luna: Durante la noche del 28 de febrero, la Luna estará iluminada al 90% (casi llena) y se ubicará cerca de Júpiter. Su brillo extra ayudará a componer una postal nocturna única, aunque podría dificultar la visión de los planetas más tenues como Urano.

Durante la noche del 28 de febrero, la Luna estará iluminada al 90% (casi llena) y se ubicará cerca de Júpiter. Su brillo extra ayudará a componer una postal nocturna única, aunque podría dificultar la visión de los planetas más tenues como Urano. Uso de tecnología: Aplicaciones de mapas estelares como Star Walk 2 o Stellarium son aliadas fundamentales. Al apuntar el celular al cielo, estas herramientas permiten identificar exactamente qué punto brillante corresponde a cada planeta en tiempo real.

Este desfile planetario no es solo un placer visual, sino también una lección de astronomía en vivo. Nos permite comprender de forma intuitiva cómo se mueven los mundos vecinos en sus órbitas y nos recuerda que, a pesar de las distancias astronómicas, todos compartimos el mismo vecindario cósmico bajo el cielo argentino.