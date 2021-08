Alfredo Casero sobre Alberto Fernández: “Prefiero a Cristina Kirchner antes que este tipo que no deja de ser más que un remisero”

El actor Alfredo Casero criticó el rol del Presidente, Alberto Fernández, y afirmó que nunca le ofrecieron una candidatura porque “nunca lo podrían manejar” al ser que “necesitan gente que sea soldado de uno”.

“Este pibe es un pibe… la verdad que el Presidente que tenemos es un tarado. Lamentablemente tiene una tara, porque no se da cuenta lo que pasa alrededor”, declaró en una entrevista televisiva Casero sobre el mandatario, y agregó: “¿Hasta cuándo tengo que decir lo que está mal y trabajar para este tipo? Yo lamento muchísimo que hayamos llegado a esto. O sea, prefiero a Cristina Kirchner, que es un rival entre comillas, que es un poco más interesante, que este tipo que no deja de ser más que un remisero, con perdón de los remiseros, pero es un tipo que tiene un coeficiente que te dice lo que está pasando como si estuviera en el asiento de adelante. A mí no me representa, ni representa absolutamente nada. Me preguntan ‘¿qué te parece este tipo?’ No gastaría tiempo”.

“¿Yo le tengo que respetar la investidura a este tipo, cuando él me falta constantemente el respeto a mí como ciudadano? Ellos me piden a mí obediencia civil y son todos montoneros. Si hoy los montoneros estuvieran enfrente de esta gente hubieran metido, como ya hicieron, en un agujero a más de cuatro y los hubieran dejado pudrirse ahí. Los que manejan son los montoneros, y no pueden negar de lo que se vanaglorian”, continuó el actor y agregó: “Perdón si me excedí. Igual, creo que no lo hice y que me quedo corto”, continuó.

Yo ya peleé contra la dictadura de los militares. ¿Ahora me quieren hacer pelear contra otra dictadura, la de los idiotas que piensan que todos somos estúpidos? ¿De qué revolución habla si es un mediocre que no debe ni saber las tablas? No aguanto más que esta gente insulte mi inteligencia”, comentó Alfredo Casero sobre Alberto Fernández.

Por otra parte, indicó que relegó su carrera como en actor al hacer pública su postura política por el 2013: “Nunca en la vida me ofrecieron una candidatura porque no podrían manejarme. Necesitan gente que sea soldado de uno”

