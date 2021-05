Alfredo Casero propuso que los que reciben planes sociales no puedan votar

El actor Alfredo Casero se refirió a los beneficiarios de planes sociales como una “clientela asegurada” del gobierno, y propuso que no puedan votar.

Casero elevó las críticas al gobierno encabezado por Alberto Fernández al tiempo que sumó un reclamo político respecto a los planes sociales: pretende que quienes perciban el beneficio no tengan opción de elegir a quién votar en las próximas elecciones.

“Voy a decir lo que pienso: hasta que la gente que recibe planes sociales, ayudas, etc, no vote, hasta que los presos dejen de votar que son 5 mil, 6 mil votos, no sé si estará bien o estará mal, pero ellos tienen una clientela asegurada y van a ir por más”, afirmó Alfredo Casero.