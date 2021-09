En una provincia argentina alertan que detectaron botellas de fernet adulterado con tinta

Comerciantes de la ciudad de Maipú, provincia de Mendoza, alertan que detectaron botellas de Fernet Branca adulterado con tinta, que fueron compradas a un bajo costo a personas que se hicieron pasar por proveedores.

Diversos comerciantes denunciaron en redes sociales que fueron víctimas de una estafa por un grupo de presuntos proveedores que ofrecían la caja del reconocido fernet a $2000. Sin embargo, constataron que dentro de las mismas estaban rellenas con “agua y tinta”.

Si bien no hubo ninguna denuncia en dependencia policial, las autoridades pidieron que no compren fernet de esa marca para evitar una intoxicación “por el posible consumo de tinta que no se sabe si es tóxica”.

Por otra parte, han indicado que los delincuentes rellenaron las botellas vacías con agua y tinta e incluso soldaron hasta el precinto de la tapa.