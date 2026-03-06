Alerta sanitaria por cianobacterias en 15 municipios bonaerenses

Autoridades de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires emitieron una alerta sanitaria por presencia de cianobacterias en al menos 15 municipios, tras detectarse altos niveles de estas bacterias en lagunas, ríos y espejos de agua utilizados para recreación.

Las cianobacterias —conocidas comúnmente como “algas verdeazuladas”— pueden generar riesgos para la salud de personas y animales, especialmente cuando se registran floraciones intensas en el agua.

Municipios con alerta

🔴 Alerta roja (riesgo alto)

General Madariaga

🟠 Alerta naranja (riesgo medio)

Avellaneda

Balcarce

Benito Juárez

Bragado

Chacabuco

Chascomús

Daireaux

Lezama

Lobos

Navarro

Pehuajó

Rivadavia

San Miguel del Monte

En alerta roja y naranja se coloca bandera sanitaria, lo que significa que existe riesgo para la salud y no se recomienda ingresar al agua ni realizar actividades recreativas en lagunas o ríos afectados.

Qué riesgos pueden provocar

El contacto con agua contaminada puede producir:

Irritación en la piel y los ojos

Problemas gastrointestinales

Náuseas y vómitos

Dolores de cabeza

Complicaciones en mascotas que beban agua contaminada

Por este motivo, las autoridades recomiendan evitar ingresar al agua cuando se observe coloración verdosa, espuma o manchas en la superficie.

Recomendaciones para la población

Ante la presencia de cianobacterias, especialistas aconsejan:

No bañarse ni realizar actividades acuáticas en zonas afectadas.

en zonas afectadas. Evitar que niños y mascotas entren al agua.

No consumir agua de esos espejos naturales.

Lavar con agua limpia cualquier parte del cuerpo que haya estado en contacto.

Monitoreo permanente

El fenómeno suele intensificarse durante períodos de altas temperaturas, escasez de lluvias y acumulación de nutrientes en el agua, condiciones que favorecen la proliferación de estas bacterias.

La Autoridad del Agua y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires mantienen monitoreos periódicos en distintos cuerpos de agua para actualizar el nivel de riesgo y advertir a la población mediante el sistema de “banderas sanitarias”.

Las autoridades indicaron que la situación puede variar día a día, por lo que recomiendan consultar los reportes oficiales antes de realizar actividades recreativas en lagunas o ríos.