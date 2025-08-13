Alerta sanitaria por brote de listeriosis por queso contaminado: ¿Cuáles son los síntomas?

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta sanitaria por un brote de casos de listeriosis, una enfermedad causada por la bacteria Listeria monocytogenes, vinculada en esta ocasión al consumo de un queso criollo contaminado. Esta bacteria, presente de forma natural en el agua y el suelo, puede provocar desde síntomas digestivos leves hasta cuadros graves de septicemia y, en los casos más severos, la muerte.

La advertencia se difundió a través del último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), que reportó contagios en tres jurisdicciones distintas con “alta relación genómica entre sí”, lo que confirmó que pertenecían al mismo brote.

Casos detectados y evolución del brote

Los primeros casos se notificaron en diciembre de 2024, con dos personas residentes en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires. En enero de 2025 se sumó un tercer caso en la Ciudad de Buenos Aires, asociado a un viaje previo a Tucumán, mientras que en febrero y mayo se confirmaron otros dos casos en la provincia.

Durante la investigación epidemiológica se analizaron 26 muestras de alimentos, de las cuales cinco dieron positivo para Listeria monocytogenes. Una de ellas correspondía a un queso criollo industrial de baja escala, coincidente con el consumo declarado por todas las personas afectadas.

Fuente de la contaminación y medidas adoptadas

Tras establecer el nexo entre el alimento y los casos humanos —un hecho inédito en el país confirmado mediante análisis genómicos—, se identificó la planta productora responsable. En consecuencia, las autoridades sanitarias dispusieron el decomiso de todos los productos listos para consumo provenientes de los establecimientos involucrados.

Síntomas y riesgos

La listeriosis puede presentar un espectro amplio de síntomas, que incluyen escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor abdominal. En sus formas graves, puede derivar en meningitis o septicemia, especialmente en personas inmunocomprometidas, embarazadas, adultos mayores y recién nacidos.

El Ministerio de Salud recomendó evitar el consumo de productos lácteos no pasteurizados y mantener estrictas medidas de higiene y conservación de alimentos, en especial en grupos de riesgo.