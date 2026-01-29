Alerta por tormenta geomagnética en Argentina: la más intensa en 22 años llega este fin de semana

Argentina se encuentra en estado de vigilancia ante la llegada de la tormenta geomagnética más potente registrada desde el año 2003. El fenómeno, originado por una llamarada solar de clase X1.9, impactará con mayor fuerza entre hoy y el sábado 31 de enero de 2026.

Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y organismos internacionales como la NASA y la NOAA, este evento de clima espacial podría generar interferencias significativas en sistemas tecnológicos críticos en todo el territorio nacional, con especial énfasis en la región patagónica y la Antártida.

Qué está pasando en el Sol y por qué afecta a Argentina

El origen de esta alerta es una erupción masiva en la superficie solar ocurrida hace pocos días, la cual expulsó una densa nube de plasma y campos magnéticos conocida como Eyección de Masa Coronal (CME). Esta eyección viaja a velocidades superiores a los 1.700 km/s y, al interactuar con el campo magnético de la Tierra, provoca una tormenta geomagnética.

Este evento ha sido clasificado preliminarmente como nivel G4 (severo) en una escala de 5. Además, se registró una tormenta de radiación solar S4, un nivel que no se alcanzaba en más de dos décadas. Debido a la posición geográfica de Argentina, especialmente sus provincias del sur y el sector antártico, el país es más vulnerable a las fluctuaciones del escudo magnético terrestre durante estos eventos.

Principales riesgos y efectos para los usuarios argentinos

Aunque la población no sufrirá consecuencias directas en su salud física, la vida cotidiana mediada por la tecnología puede verse alterada. Los expertos advierten sobre posibles fallas en los siguientes servicios:

Sistemas de GPS y Navegación: Se esperan errores de posicionamiento y pérdida de señal, lo que afecta no solo a los conductores particulares, sino también a la aviación comercial y al transporte marítimo.

Comunicaciones por Radio: Las frecuencias de radio de onda corta (HF) podrían sufrir apagones temporales, afectando servicios de emergencia y radioaficionados.

Redes Eléctricas: Las corrientes inducidas por la tormenta pueden generar sobrecargas en transformadores de alta tensión, por lo que las empresas distribuidoras de energía en el país ya han activado protocolos de monitoreo preventivo.

Conectividad Satelital: El servicio de internet satelital y la televisión por cable podrían experimentar microcortes o degradación en la calidad de la señal.

¿Se podrán ver auroras en el sur del país?

Uno de los efectos secundarios más espectaculares de una tormenta de esta magnitud es la aparición de auroras. Mientras que en el hemisferio norte se conocen como auroras boreales, en Argentina podrían ser visibles como auroras australes. Los especialistas indican que, si la intensidad G4 se mantiene durante el pico del 31 de enero, existe una probabilidad inusual de avistamientos en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y posiblemente Chubut, siempre que las condiciones meteorológicas y la oscuridad lo permitan.

Recomendaciones para los próximos días

Ante la inminencia del pico de la tormenta, se sugiere a los usuarios y empresas:

Evitar actualizaciones críticas de software en sistemas que dependan de geolocalización precisa durante el viernes y sábado.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que cuenta con una sección específica de Clima Espacial.

No alarmarse por cortes breves en señales de comunicación o internet, ya que forman parte del comportamiento esperado frente a este tipo de fenómenos naturales.

La actividad solar seguirá siendo monitoreada de cerca, ya que la región activa del Sol que generó esta llamarada X1.9 podría producir nuevos eventos en los días subsiguientes, prolongando la situación de alerta hasta los primeros días de febrero.