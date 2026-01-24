Alerta en Provincia de Buenos Aires: ya son 14 muertes por hantavirus y los síntomas confunden

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió una serie de recomendaciones sanitarias ante el aumento de casos de hantavirus, enfermedad que presenta un brote en la región durante la temporada estival. La alerta busca concientizar a la población para prevenir contagios, especialmente en áreas rurales y periurbanas.

Alerta por hantavirus en la Provincia de Buenos Aires

Kicillof instó a la población a evitar acampar en zonas con malezas o basurales y enfatizó la importancia de ventilar adecuadamente los espacios cerrados, similar a las pautas que se siguen para prevenir enfermedades virales. “Es crucial que, ante los primeros síntomas similares a una gripe común, como fiebre, dolor muscular y cefalea, se consulte a un médico” indicó el gobernador. La detección precoz, según destacó, es vital para evitar complicaciones respiratorias que pueden derivar en graves situaciones clínicas.

Datos epidemiológicos recientes

Desde el gobierno bonaerense, se explicó que la hantavirosis es endémica y tiene un comportamiento estacional, con mayor incidencia entre noviembre y marzo, concentrando cerca del 70% de los casos durante este período. La presencia de roedores silvestres, como el ratón colilargo, se intensifica en los meses cálidos, aumentando la posibilidad de contacto con sus excretas, causantes de la enfermedad.

El boletín epidemiológico correspondiente reportó que entre comienzos de 2025 y 2026, se notificaron 432 casos sospechosos, de los cuales 35 fueron confirmados y 2 probables. Este aumento considerable en comparación con años previos ha llevado a situar a la Provincia en una “zona de brote” desde abril del año pasado.

Los casos confirmados abarcan municipios como Arrecifes, Baradero, Berazategui, y La Plata, entre otros. La mediana de edad de los afectados es de 35 años, predominando la franja de 10 a 49 años, y siendo el 86% de los casos del sexo masculino.

Desde el inicio de 2026, se notificaron adicionales siete casos sospechosos, con un caso probable y dos en estudio, incluyendo dos fallecimientos que elevaron el total provincial a 14 decesos. La mayoría de las infecciones están directamente vinculadas con la permanencia en entornos rurales, semirurales o periurbanos.

Recomendaciones para la prevención

Ante el aumento de casos, se brindan las siguientes medidas preventivas: