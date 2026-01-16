Alerta en la Provincia de Buenos Aires: Invasión de polillas negras y brotes de alergia en pleno verano 2026

Las noches de verano en la Provincia de Buenos Aires se han vuelto motivo de preocupación para miles de vecinos, especialmente en la Zona Norte. La aparición masiva de la Hylesia nigricans, conocida popularmente como polilla negra o mariposa negra, ha disparado las consultas en guardias dermatológicas debido a las fuertes reacciones alérgicas que provoca su contacto.

Si bien este fenómeno es estacional, las condiciones climáticas de este enero de 2026 —con altas temperaturas y humedad persistente— han favorecido una proliferación mayor a la habitual en municipios como Tigre, Escobar y Pilar, extendiéndose también hacia zonas cercanas a San Pedro.

¿Por qué son peligrosas?

A diferencia de lo que muchos creen, esta polilla no pica ni muerde. El peligro reside en su mecanismo de defensa: desprende miles de pelos microscópicos (llamados espículas) que poseen toxinas urticantes.

“El problema no es solo el insecto vivo. Las polillas muertas o incluso las que revolotean cerca de la ropa tendida siguen liberando estas espículas que, al contacto con la piel, generan dermatitis severas”, explican fuentes de Zoonosis provinciales.

Los síntomas más comunes incluyen:

Erupciones cutáneas: Brotes rojizos similares a sarpullidos extensos.

Prurito intenso: Una picazón que puede volverse insoportable y durar entre 7 y 14 días.

Irritación ocular: Si los pelos entran en contacto con los ojos.

Problemas respiratorios: En casos raros o personas muy alérgicas, la inhalación de los pelos puede causar dificultad para respirar.

Zonas más afectadas hoy

Aunque su presencia es habitual en áreas con mucha vegetación y cursos de agua, este año los reportes vecinales se han multiplicado en barrios cerrados y zonas residenciales abiertas. Los focos principales detectados esta semana son:

Zona Situación Actual Tigre / Delta Alta densidad de insectos por la cercanía al río. Escobar Aumento de casos de dermatitis en niños. Pilar Reportes frecuentes en urbanizaciones con mucha arboleda.

Guía de acción: Qué hacer y qué no hacer

Para evitar complicaciones, los especialistas en toxicología insisten en medidas preventivas estrictas dentro del hogar.

Medidas de prevención:

Apagá las luces exteriores: Son la principal atracción. Si tenés que iluminar el patio, tratá de usar luces amarillas o mantenelas apagadas si no hay nadie afuera.

No dejes ropa tendida de noche: Las polillas pueden posarse o liberar pelos sobre las sábanas y toallas, que luego entrarán en contacto con tu cuerpo.

Limpieza con cuidado: Si encontrás polillas muertas en el piso, no las barras en seco. Usá un trapo húmedo para que los pelos no vuelen y se dispersen por el aire.

Mosquiteros: Revisá que estén sanos para evitar que ingresen a las habitaciones atraídas por la luz interior.

Si ya tuviste contacto:

Lavá la zona con agua fría: Ayuda a calmar el ardor y remover los pelos. No te rasques: La fricción entierra más las espículas y aumenta la infección. Evitá remedios caseros: No te pongas vinagre ni alcohol, ya que pueden irritar más la piel lastimada. Consulta médica: Si el brote es muy extenso o sentís molestias en la garganta, andá a una guardia. Los antihistamínicos suelen ser el tratamiento estándar, pero siempre bajo receta.

Un ciclo natural intenso

La Hylesia nigricans es la forma adulta de la “gata peluda” o “bicho quemador”. Su ciclo de vida llega a la adultez en verano, viviendo apenas unos días con el único fin de reproducirse. Se espera que el pico de aparición disminuya hacia finales de febrero, pero mientras tanto, la precaución y la paciencia son las mejores aliadas para disfrutar lo que queda del verano sin sobresaltos.