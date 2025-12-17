Alerta amarilla por tormentas fuertes y granizo en la Provincia de Buenos Aires: mirá las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 17 de diciembre un aviso a corto plazo y alerta amarilla que abarca gran parte del interior bonaerense y la Costa Atlántica. Se esperan ráfagas intensas y actividad eléctrica para lo que resta de la jornada.

El clima severo avanza sobre la región pampeana y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su mapa de alertas a las 18:03 hs, advirtiendo sobre la formación de tormentas de variada intensidad que afectarán el centro, oeste y sudeste de la Provincia de Buenos Aires durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves.

¿Qué zonas están bajo alerta meteorológica?

El informe oficial destaca que una amplia franja del territorio bonaerense se encuentra en nivel amarillo. Las áreas que deberán tomar precauciones incluyen:

Centro de la provincia: Localidades como Olavarría, Azul, Tandil , Rauch y Ayacucho.

Localidades como , Rauch y Ayacucho. Costa Atlántica: El aviso cubre los partidos de La Costa, Pinamar, Villa Gesell , General Madariaga y alcanza hasta Necochea , Lobería, San Cayetano y Tres Arroyos.

El aviso cubre los partidos de La Costa, , General Madariaga y alcanza hasta , Lobería, San Cayetano y Tres Arroyos. Oeste bonaerense: Trenque Lauquen, Pellegrini, Tres Lomas, Salliqueló, Daireaux y Guaminí.

Trenque Lauquen, Pellegrini, Tres Lomas, Salliqueló, Daireaux y Guaminí. Zona serrana y sudoeste: Coronel Suárez, Saavedra (Pigüé), Tornquist y Puan.

Cabe destacar que, según esta actualización, la zona del AMBA y el extremo sur (Bahía Blanca) se mantienen por el momento fuera del área de alerta principal, aunque se recomienda monitorear la evolución del sistema.

Riesgos: granizo y ráfagas

El nivel amarillo implica que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por:

Ráfagas de viento intensas.

Importante actividad eléctrica.

Ocasional caída de granizo.

Abundante caída de agua en cortos períodos.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, pudiendo ser superados en forma puntual en las localidades mencionadas.

Recomendaciones del SMN

Ante la inminencia del temporal, se solicita a la población: