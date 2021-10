Alberto: “Si no cerramos un acuerdo con el FMI, es porque no nos vamos a arrodillar”

Con el presidente Alberto Fernández como único orador, el Frente de Todos realizó un acto en homenaje al ex mandatario Néstor Kirchner, a once años de su fallecimiento, en Morón. En esa línea, el mandatario apuntó a esclarecer la situación al ante el FMI.

En su discurso, Alberto señaló: “Mucho tiempo pasó para que podamos encontrarnos todos juntos y poder abrazar esto que es la militancia. Hoy es un día singular para todos nosotros, se cumple un año más que Néstor nos dejo físicamente. para todos nosotros”.

El acto multitudinario contó con mas de 30.000 militantes que escucharon al presidente bajo el sol en el Club Deportivo de Morón. “Todos sabemos quien juega para el pueblo. Así como Néstor recibió una deuda, nosotros recibimos una deuda con acreedores privados. Una deuda insólita. Tuvimos un Gobierno que celebró tomar deuda a 100 años”, continuó Fernández.

Y agregó, “si no cerramos un acuerdo con el FMI, es porque no nos vamos a arrodillar. Que nuestro pueblo no sufra por pagar una deuda. a veces quisiera que los diarios en vez de pedirme que me apure, que le digan al Fondo que se hagan cargo de otorgar una deuda que no se podía pagar. Me exigen un acuerdo rápido, a cualquier precio. No vamos a hacer un acuerdo que nos postergue más”.