Alberto Gelené deja la Intendencia de Las Flores y se suma al Gobierno bonaerense

El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, dejará su cargo al frente del municipio para asumir una nueva función en el área de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires.

La información fue confirmada por el medio local Noticias Las Flores, que detalló que el jefe comunal se incorporará a un área estratégica del gobierno bonaerense vinculada a la planificación, gestión y desarrollo de políticas hídricas.

Con una extensa trayectoria en la gestión pública y un sólido conocimiento técnico en la materia, Gelené aportará su experiencia a un ministerio central de la administración provincial. Su incorporación busca reforzar el trabajo que se viene desarrollando en infraestructura y recursos naturales, áreas clave para el desarrollo productivo y la prevención de problemáticas ambientales en distintos distritos bonaerenses.

En los próximos días se espera que se brinden precisiones oficiales sobre la fecha de asunción y la reorganización del Ejecutivo municipal tras la salida del intendente.